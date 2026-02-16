Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Повысить выживаемость и скорость лечения детей после ожогов поможет применение в первые часы после травмы препаратов, регулирующих работу иммунной системы, установили ученые Повысить выживаемость и скорость лечения детей после ожогов поможет применение в первые часы после травмы препаратов, регулирующих работу иммунной системы, установили ученые ТМУ . В университете получили данные, которые раскрывают механизм ухудшения иммунитета при ожогах у детей раннего возраста, сообщили в пресс-службе вуза.

Ожоги — одна из главных причин госпитализации детей в возрасте до четырех–пяти лет, сообщают ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их данным, в 75% случаев дети получают термическую травму, ошпарившись кипятком, чаем, супом или паром.

"Ожоги занимают одиннадцатое место в списке причин смерти детей в возрасте от года до девяти лет, а также являются пятой причиной всех несмертельных травматических повреждений у детей. Ежегодно в мире госпитализируют более полумиллиона детей с ожоговой травмой. По статистике ЮНИСЕФ, каждый день в мире умирают 260 детей от термических травм и их последствий", — рассказал заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТМУ, врач-хирург Сергей Сахаров.

По его словам, главная причина заболеваемости и смертности при ожоговой травме — инфекционные осложнения, так как термическая травма существенно снижает иммунитет организма к инфекциям.

На сегодняшний день механизмы иммунной защиты изучены недостаточно, и специалисты ищут способы, как повысить эффективность лечения пациентов с ожогами, — сообщил ученый.

Специалисты ТМУ изучили активность Т-лимфоцитов крови при ожоговых травмах у детей раннего возраста. Т-лимфоциты — это ключевые клетки иммунной системы, разновидность лейкоцитов, которые созревают в тимусе (вилочковой железе) и отвечают за адаптивный иммунитет. Они распознают и уничтожают зараженные вирусами, бактериями или опухолевые клетки, а также регулируют интенсивность иммунного ответа.

"Мы обследовали 31 ребенка в возрасте до шести лет — пациентов ожогового центра Областной клинической больницы №1 города Тюмени. В результате нам удалось установить роль Т-лимфоцитов при развитии ожоговой болезни, нарушение их функций и последующий механизм развития послеожогового иммунодефицита", — рассказал Сахаров.

Ученые пришли к выводу, что лечение детей, пострадавших от ожогов, препаратами, регулирующими работу иммунной системы (иммуномодуляторами), необходимо проводить в первые часы после термической травмы.

"Контроль за иммунологическим состоянием пациентов наряду с терапией позволит избежать вторичного бактериального заражения и поможет ускорить процесс заживления ран или успешно провести трансплантацию кожи", — отметил врач.