Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов
Наука
 
07:00 16.02.2026
Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов
Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов
Повысить выживаемость и скорость лечения детей после ожогов поможет применение в первые часы после травмы препаратов, регулирующих работу иммунной системы,... РИА Новости, 16.02.2026
Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов

РИА Новости: в Тюмени придумали, как улучшить лечение детей после ожогов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Повысить выживаемость и скорость лечения детей после ожогов поможет применение в первые часы после травмы препаратов, регулирующих работу иммунной системы, установили ученые ТМУ. В университете получили данные, которые раскрывают механизм ухудшения иммунитета при ожогах у детей раннего возраста, сообщили в пресс-службе вуза.
Ожоги — одна из главных причин госпитализации детей в возрасте до четырех–пяти лет, сообщают ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их данным, в 75% случаев дети получают термическую травму, ошпарившись кипятком, чаем, супом или паром.
"Ожоги занимают одиннадцатое место в списке причин смерти детей в возрасте от года до девяти лет, а также являются пятой причиной всех несмертельных травматических повреждений у детей. Ежегодно в мире госпитализируют более полумиллиона детей с ожоговой травмой. По статистике ЮНИСЕФ, каждый день в мире умирают 260 детей от термических травм и их последствий", — рассказал заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТМУ, врач-хирург Сергей Сахаров.
По его словам, главная причина заболеваемости и смертности при ожоговой травме — инфекционные осложнения, так как термическая травма существенно снижает иммунитет организма к инфекциям.
На сегодняшний день механизмы иммунной защиты изучены недостаточно, и специалисты ищут способы, как повысить эффективность лечения пациентов с ожогами, — сообщил ученый.
Специалисты ТМУ изучили активность Т-лимфоцитов крови при ожоговых травмах у детей раннего возраста. Т-лимфоциты — это ключевые клетки иммунной системы, разновидность лейкоцитов, которые созревают в тимусе (вилочковой железе) и отвечают за адаптивный иммунитет. Они распознают и уничтожают зараженные вирусами, бактериями или опухолевые клетки, а также регулируют интенсивность иммунного ответа.
"Мы обследовали 31 ребенка в возрасте до шести лет — пациентов ожогового центра Областной клинической больницы №1 города Тюмени. В результате нам удалось установить роль Т-лимфоцитов при развитии ожоговой болезни, нарушение их функций и последующий механизм развития послеожогового иммунодефицита", — рассказал Сахаров.
Ученые пришли к выводу, что лечение детей, пострадавших от ожогов, препаратами, регулирующими работу иммунной системы (иммуномодуляторами), необходимо проводить в первые часы после термической травмы.
"Контроль за иммунологическим состоянием пациентов наряду с терапией позволит избежать вторичного бактериального заражения и поможет ускорить процесс заживления ран или успешно провести трансплантацию кожи", — отметил врач.
Исследователи ТМУ в ближайшее время подготовят клинические рекомендации для врачей, основанные на полученных данных.
 
