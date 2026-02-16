Рейтинг@Mail.ru
В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве" - РИА Новости, 16.02.2026
00:19 16.02.2026
В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоится в понедельник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:19:00+03:00
2026-02-16T00:19:00+03:00
общество
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
китай, пекин, чжэцзян, москино, почта россии, московский зоопарк, общество
Китай, Пекин, Чжэцзян, Москино, Почта России, Московский зоопарк, Общество
В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

В Москве стартует фестиваль, посвященный Китайскому Новому году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Фестиваль Китайский Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоится в понедельник.
Китайский Новый год, известный как Праздник весны или Чуньцзе, в этом году выпадает на 17 февраля.
Торговля праздничными декоративными украшениями на уличном рынке во время подготовки к предстоящему Китайскому Новому году в Гонконге - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Комментарий: празднование Нового года в Китае проходит в особой атмосфере
16 февраля 2021, 12:50
Так, фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в понедельник, он продлится до 1 марта. Главными площадками фестиваля станут Манежная площадь и переход к площади Революции. Талисманом праздника стала красная огненная лошадка Цзисянма, созданная по мотивам бронзовой статуэтки эпохи династии Восточная Хань. Именно под ее знаком пройдут мероприятия фестиваля.
В рамках фестиваля в столицу прибудут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы.
Кроме того, в дни проведения фестиваля на Манежной площади работает почта, где можно написать открытку друзьям или родственникам и отправить ее с помощью "Почты России" в Китай. Всего подготовлено пять типов открыток с символикой фестиваля и видами Москвы.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
4 февраля, 13:36
Также, в пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва - Пекин.
Помимо этого, мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо", на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.
Так, представители провинции Чжэцзян проведут выставку фонарей, а шеф-повара из города Ханчжоу - мастер-классы на рыбных рынках "Москва - на волне" и чайную вечеринку с диджей-сетом в фудмолле "Три вокзала. Депо".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом
3 февраля, 18:46
На Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" можно будет бесплатно позаниматься каллиграфией, сделать бумажные фонарики и расписать изделие из стекла. На фудкорте предложат блюда и напитки азиатской кухни. В павильонах гости смогут найти товары в традиционном китайском стиле и купить открытки с драконами, шоперы с тематической вышивкой, самоучитель по китайскому языку и многое другое.
В парке аттракционов "Остров мечты" 21 и 28 февраля можно будет увидеть танец гигантского дракона и шоу китайских барабанщиц, а 1 марта на площадке в фудмолле "Три вокзала. Депо" пройдет праздник китайских фонарей. Гости увидят шоу мгновенной смены лиц и танец красной лошади, а также выступление воинов-драконов с барабанами. Здесь же 27 и 28 февраля пройдут мастер-классы с участием шеф-поваров из Китая.
Программа, посвященная фестивалю пройдет в столичном кинопарке "Москино" 28 февраля и 1 марта.
Кроме того, впервые в столицу по приглашению посольства КНР в России приедет большая делегация из семи китайских провинций.
Китайские фонарики висят на деревьях в парке Шэньяна - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Китайский Новый год 2026: когда наступает и как его отметить
11 февраля, 17:31
 
КитайПекинЧжэцзянМоскиноПочта РоссииМосковский зоопаркОбщество
 
 
