В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоится в понедельник.

Китайский Новый год, известный как Праздник весны или Чуньцзе, в этом году выпадает на 17 февраля.

Так, фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в понедельник, он продлится до 1 марта. Главными площадками фестиваля станут Манежная площадь и переход к площади Революции. Талисманом праздника стала красная огненная лошадка Цзисянма, созданная по мотивам бронзовой статуэтки эпохи династии Восточная Хань. Именно под ее знаком пройдут мероприятия фестиваля.

Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и В рамках фестиваля в столицу прибудут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун Чжэцзян . Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы.

Кроме того, в дни проведения фестиваля на Манежной площади работает почта, где можно написать открытку друзьям или родственникам и отправить ее с помощью " Почты России " в Китай . Всего подготовлено пять типов открыток с символикой фестиваля и видами Москвы

Также, в пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва - Пекин.

Помимо этого, мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке , кинопарке " Москино ", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо", на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.

Так, представители провинции Чжэцзян проведут выставку фонарей, а шеф-повара из города Ханчжоу - мастер-классы на рыбных рынках "Москва - на волне" и чайную вечеринку с диджей-сетом в фудмолле "Три вокзала. Депо".

На Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" можно будет бесплатно позаниматься каллиграфией, сделать бумажные фонарики и расписать изделие из стекла. На фудкорте предложат блюда и напитки азиатской кухни. В павильонах гости смогут найти товары в традиционном китайском стиле и купить открытки с драконами, шоперы с тематической вышивкой, самоучитель по китайскому языку и многое другое.

В парке аттракционов "Остров мечты" 21 и 28 февраля можно будет увидеть танец гигантского дракона и шоу китайских барабанщиц, а 1 марта на площадке в фудмолле "Три вокзала. Депо" пройдет праздник китайских фонарей. Гости увидят шоу мгновенной смены лиц и танец красной лошади, а также выступление воинов-драконов с барабанами. Здесь же 27 и 28 февраля пройдут мастер-классы с участием шеф-поваров из Китая.

Программа, посвященная фестивалю пройдет в столичном кинопарке "Москино" 28 февраля и 1 марта.