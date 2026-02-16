Рейтинг@Mail.ru
Кишинев запугивает лидеров Гагаузии, заявил экс-глава парламента - РИА Новости, 16.02.2026
21:28 16.02.2026
Кишинев запугивает лидеров Гагаузии, заявил экс-глава парламента
Кишинев запугивает лидеров Гагаузии, заявил экс-глава парламента
Бывший председатель парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что с подачи Кишинева лидерам автономии выносят суровые приговоры, чтобы запугать... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
дмитрий константинов
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
кишинев
гагаузия
молдавия
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, майя санду, евросоюз
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Бывший председатель парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что с подачи Кишинева лидерам автономии выносят суровые приговоры, чтобы запугать оставшихся местных руководителей и лишить их способности принимать самостоятельные решения.
Суд Комрата приговорил экс-председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) Дмитрия Константинова к 12 годам колонии. Его объявили в розыск, 9 января Константинов опротестовал свой приговор в Апелляционной палате.
"В августе прошлого года реальный срок получила башкан (глава - ред.) Гагаузии Евгения Гуцул, 7 лет, теперь же 12 лет бывшему председателю Народного собрания. Две ключевые фигуры в Гагаузии потерпели крах за короткий временной интервал. Это говорит о максимально жестком подходе к руководителям нашей автономии, это эффект запугивания, когда наказание является чрезмерно жестким", - заявил Константинов в обращении, которое было опубликовано в соцсетях.
Он заявил, что Кишинев, который стремится к вступлению в ЕС, должен соблюдать и европейские нормы справедливости правосудия.
"Теперь депутаты Народного собрания боятся принимать решения, это подрывает доверие к самой системе", - добавил Константинов.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
