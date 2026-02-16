В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной

"Как было установлено, 42-летний задержанный, находясь на общей кухне коммунальной квартиры, во время внезапной ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя со своим 43-летним гостем, не справился с эмоциями, принес из своей комнаты катану и ударил им своего оппонента в пах. Пострадавший скончался на месте происшествия во время реанимационных действий медиков", – рассказали в ГУМВД.