В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя города Выборг Ленинградской области, который нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу жительница дома на Ленинградском шоссе сообщила в полицию Выборгского района Ленобласти о том, что неизвестный мужчина ударил ее соседа мечом. Правоохранители задержали нетрезвого подозреваемого в его комнате в коммунальной квартире.
"Как было установлено, 42-летний задержанный, находясь на общей кухне коммунальной квартиры, во время внезапной ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя со своим 43-летним гостем, не справился с эмоциями, принес из своей комнаты катану и ударил им своего оппонента в пах. Пострадавший скончался на месте происшествия во время реанимационных действий медиков", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Орудие преступления изъято, добавили в полиции.