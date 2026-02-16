Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 16.02.2026 (обновлено: 12:27 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/mech-2074657428.html
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной - РИА Новости, 16.02.2026
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной
Полиция задержала жителя города Выборг Ленинградской области, который нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:24:00+03:00
2026-02-16T12:27:00+03:00
происшествия
россия
выборг
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074657610_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_bbc55fe9e1151a112f584fbe4080a9f4.jpg
https://ria.ru/20260202/rieltory-2071669864.html
россия
выборг
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074657610_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_1c8c87669979713930662a05ab0493ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, выборг, ленинградская область
Происшествия, Россия, Выборг, Ленинградская область
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего собутыльника катаной

В Ленобласти задержали мужчину за удар собутыльника самурайским мечом

© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramНа месте происшествия, где мужчина нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом в Выборге Ленинградской области
На месте происшествия, где мужчина нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом в Выборге Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Следком Ленинградской области/Telegram
На месте происшествия, где мужчина нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом в Выборге Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя города Выборг Ленинградской области, который нанес собутыльнику смертельный удар самурайским мечом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу жительница дома на Ленинградском шоссе сообщила в полицию Выборгского района Ленобласти о том, что неизвестный мужчина ударил ее соседа мечом. Правоохранители задержали нетрезвого подозреваемого в его комнате в коммунальной квартире.
"Как было установлено, 42-летний задержанный, находясь на общей кухне коммунальной квартиры, во время внезапной ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя со своим 43-летним гостем, не справился с эмоциями, принес из своей комнаты катану и ударил им своего оппонента в пах. Пострадавший скончался на месте происшествия во время реанимационных действий медиков", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Орудие преступления изъято, добавили в полиции.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
2 февраля, 11:43
 
ПроисшествияРоссияВыборгЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала