Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали
18:04 16.02.2026 (обновлено: 19:09 16.02.2026)
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали

Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.
В понедельник произошло возгорание цистерны со сжиженным газом на нефтебазе на окраине Махачкалы, по данным МЧС, погиб один человек. В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности.
"Возгорание на нефтебазе ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
К тушению были привлечены 63 человека и 19 единиц техники, добавили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
