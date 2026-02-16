https://ria.ru/20260216/mchs-2074771639.html
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали - РИА Новости, 16.02.2026
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:04:00+03:00
2026-02-16T18:04:00+03:00
2026-02-16T19:09:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074777494_0:60:1017:632_1920x0_80_0_0_227066d66799e126dff26f16df9c08df.jpg
https://ria.ru/20260216/pozhar-2074597122.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074777494_1:37:917:724_1920x0_80_0_0_67f08d96953e0abdb949a4198457780c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали
РИА Новости: возгорание на нефтебазе в Дагестане ликвидировали