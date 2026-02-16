Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале при возгорании цистерны с газом погиб человек
17:47 16.02.2026 (обновлено: 18:41 16.02.2026)
В Махачкале при возгорании цистерны с газом погиб человек
На окраине Махачкалы загорелась цистерна со сжиженным газом, погиб человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
На окраине Махачкалы загорелась цистерна со сжиженным газом, один человек погиб

© Фото : Главное управление МЧС по Республике ДагестанЛиквидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС по Республике Дагестан
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 16 фев — РИА Новости. На окраине Махачкалы загорелась цистерна со сжиженным газом, погиб человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины", — рассказали в управлении.
В прокуратуре уточнили агентству, что пожар произошел на нефтебазе. Ведомство проверит соблюдение там требований пожарной и промышленной безопасности.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров.
На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
