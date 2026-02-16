https://ria.ru/20260216/makhachkala-2074767598.html
В Махачкале при возгорании цистерны с газом погиб человек
В Махачкале при возгорании цистерны с газом погиб человек
На окраине Махачкалы загорелась цистерна со сжиженным газом, погиб человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 16.02.2026
На окраине Махачкалы загорелась цистерна со сжиженным газом, один человек погиб