В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 16 фев — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

« "В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. <...> Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения", — написал он в Telegram-канале

По словам главы города, пожар успешно ликвидирован. Экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы. В школе № 6 развернули оперативный штаб, добавил Салавов.

« "По поручению (главы Дагестана. — Прим. ред.) Сергея Алимовича Меликова создан оперативный штаб под моим руководством, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан", — уточнил он.

Из ближайших домов эвакуировали около 25 жителей.

Ранее в понедельник в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. В результате погиб один человек. Пожар вскоре удалось ликвидировать, однако утечка газа продолжилась. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что опасный участок оцепили, также развернут штаб пожаротушения.