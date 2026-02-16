В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

https://ria.ru/20260216/mahachkala-2074820488.html
Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов. РИА Новости, 17.02.2026
МАХАЧКАЛА, 16 фев — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
«
"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. <...> Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения", — написал он в Telegram-канале
.
По словам главы города, пожар успешно ликвидирован. Экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы. В школе № 6 развернули оперативный штаб, добавил Салавов.
«
"По поручению (главы Дагестана. — Прим. ред.) Сергея Алимовича Меликова создан оперативный штаб под моим руководством, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан", — уточнил он.
Из ближайших домов эвакуировали около 25 жителей.
Ранее в понедельник в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. В результате погиб один человек. Пожар вскоре удалось ликвидировать, однако утечка газа продолжилась. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что опасный участок оцепили, также развернут штаб пожаротушения.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным следствия, при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.