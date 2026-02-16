Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа
23:33 16.02.2026 (обновлено: 00:36 17.02.2026)
В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа
В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа - РИА Новости, 17.02.2026
В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа
Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-16T23:33:00+03:00
2026-02-17T00:36:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа после пожара

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXЛиквидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 фев — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. <...> Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения", — написал он в Telegram-канале.
Последствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
Вчера, 11:04
По словам главы города, пожар успешно ликвидирован. Экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы. В школе № 6 развернули оперативный штаб, добавил Салавов.
"По поручению (главы Дагестана. — Прим. ред.) Сергея Алимовича Меликова создан оперативный штаб под моим руководством, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан", — уточнил он.

Из ближайших домов эвакуировали около 25 жителей.
Ранее в понедельник в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. В результате погиб один человек. Пожар вскоре удалось ликвидировать, однако утечка газа продолжилась. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что опасный участок оцепили, также развернут штаб пожаротушения.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным следствия, при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара
Вчера, 23:32
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
