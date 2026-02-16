https://ria.ru/20260216/lyzhnya-2074761985.html
Десятки тысяч человек приняли участие в гонке "Лыжня России"
Десятки тысяч человек приняли участие в гонке "Лыжня России" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Десятки тысяч человек приняли участие в гонке "Лыжня России"
Десятки тысяч человек приняли участие в региональных стартах всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", следует из данных субъектов РФ, подсчет... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T17:39:00+03:00
2026-02-16T17:39:00+03:00
2026-02-16T17:39:00+03:00
лыжные гонки
лыжня россии
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074516398_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_8ef6500da1dfca15454ecfa056c99a7d.jpg
https://ria.ru/20260216/korol-2074673765.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074516398_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_106ce47ffb9f650a0f0ffd4c1434d8d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лыжня россии, спорт, россия
Лыжные гонки, Лыжня России, Спорт, Россия
Десятки тысяч человек приняли участие в гонке "Лыжня России"
В регионах РФ десятки тысяч любителей спорта приняли участие в "Лыжне России"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Десятки тысяч человек приняли участие в региональных стартах всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", следует из данных субъектов РФ, подсчет итоговых показателей продолжается.
В Москве в рамках Московской лыжной недели общее число участников превысило 20 тысяч. Старты прошли на трассах олимпийского комплекса "Лужники" и спортивного клуба "Альфа-Битца". В Казани участие приняли 20,5 тыс человек. Забеги прошли на четырех площадках города.
В Томской области было зарегистрировано свыше 22 тыс участников, в Ханты-Мансийском автономном округе - порядка 16 тыс. Во Владимирской и Тюменской областях на старт вышли по 12 тысяч человек.
В Санкт-Петербурге участие приняли более 12 тысяч человек. В Московской области - 9 тысяч, при этом центральный старт в Химках собрал более 6 тысяч участников.
В Кемеровской области на лыжню вышли 10 тысяч человек, в Самарской области - 8 тысяч, в Рязанской - 4 тысячи, в Новгородской - 3 223 человека, в Амурской - 3 тысячи, в Пензенской - 3 тысячи, в Республике Бурятия - 2,8 тысячи, в Республике Карелия - 2 тысячи, в Псковской области - 2 тысячи, в Орловской - 1,4 тысячи, в Республике Алтай - 810, в Магаданской - 384, в Карачаево-Черкесии - 250 человек. В Пермском крае участие приняли 9 тысяч человек.
Итоговая федеральная статистика будет опубликована после завершения подсчета данных во всех регионах.