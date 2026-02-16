Десятки тысяч человек приняли участие в гонке "Лыжня России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Десятки тысяч человек приняли участие в региональных стартах всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", следует из данных субъектов РФ, подсчет итоговых показателей продолжается.

В Москве в рамках Московской лыжной недели общее число участников превысило 20 тысяч. Старты прошли на трассах олимпийского комплекса "Лужники" и спортивного клуба "Альфа-Битца". В Казани участие приняли 20,5 тыс человек. Забеги прошли на четырех площадках города.

В Томской области было зарегистрировано свыше 22 тыс участников, в Ханты-Мансийском автономном округе - порядка 16 тыс. Во Владимирской и Тюменской областях на старт вышли по 12 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге участие приняли более 12 тысяч человек. В Московской области - 9 тысяч, при этом центральный старт в Химках собрал более 6 тысяч участников.

В Кемеровской области на лыжню вышли 10 тысяч человек, в Самарской области - 8 тысяч, в Рязанской - 4 тысячи, в Новгородской - 3 223 человека, в Амурской - 3 тысячи, в Пензенской - 3 тысячи, в Республике Бурятия - 2,8 тысячи, в Республике Карелия - 2 тысячи, в Псковской области - 2 тысячи, в Орловской - 1,4 тысячи, в Республике Алтай - 810, в Магаданской - 384, в Карачаево-Черкесии - 250 человек. В Пермском крае участие приняли 9 тысяч человек.