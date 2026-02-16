Будущие президенты Белоруссии от России не отойдут, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущие президенты республики наверняка тоже не отойдут от России.
"Я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут", - заявил белорусский лидер на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Лукашенко добавил, что не стоит надеяться на то, что к власти в Белоруссии придут представители находящейся за рубежом белорусского оппозиции. "Если кто-то надеется, что тут кто-то придет - эти наши "тихушки-лахушки" и прочие, - (пусть знает, что) наши президенты вот здесь, в Беларуси", - подчеркнул он, имея в виду оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти.
Минский суд заочно приговорил Латушко, который находится в Польше, к 18 годам лишения свободы. В свое время Латушко занимал различные должности в МИД Белоруссии, был послом в Польши, Франции, Испании, был министром культуры Белоруссии, директором национального академического театра имени Янки Купалы. Латушко поддержал начавшиеся в 2020 году протестные акции оппозиции. Тихановскую, баллотировавшуюся на президентский пост в 2020 году и теперь находящуюся в Литве, суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.