Лукашенко назвал Россию и Китай жизненно необходимыми для Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2026
12:21 16.02.2026
Лукашенко назвал Россию и Китай жизненно необходимыми для Белоруссии
Лукашенко назвал Россию и Китай жизненно необходимыми для Белоруссии
Россия и Китай - это жизненно необходимые для существования Белоруссии государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал Россию и Китай жизненно необходимыми для Белоруссии

Лукашенко: Россия и Китай жизненно необходимы для существования Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Россия и Китай - это жизненно необходимые для существования Белоруссии государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Вот наша позиция: Россия и Китай - это жизненно необходимые для существования Беларуси государства", - заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, его слова приводит агентство Белта.
