Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
17:34 16.02.2026 (обновлено: 17:57 16.02.2026)
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде

© AP Photo / Robert F. BukatyОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт убежал в лес после неудачной попытки на олимпийских соревнованиях по слалому.
Макграт лидировал после первого заезда, который прошел в условиях метели, и потерпел неудачу во втором. Упав на склоне, норвежец поднялся и ушел глубоко в лес, окружающий горнолыжную трассу. Работники трассы попытались последовать за Макгратом, но не осмелились подойти к разнервничавшемуся спортсмену.
Через некоторое время горнолыжник вернулся к подножью склона и пересек финишную черту с поднятым вверх кулаком.
Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр. Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, третье - норвежец Хенрик Кристофферсен.
Макграту 25 лет. Он серебряный призер чемпионата мира 2025 года в слаломе.
