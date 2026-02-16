https://ria.ru/20260216/les-2074758105.html
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт убежал в лес после неудачной попытки на олимпийских соревнованиях по слалому. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16
2026-02-16T17:34:00+03:00
2026-02-16T17:57:00+03:00
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
Норвежский горнолыжник Макграт убежал в лес после неудачной попытки на ОИ
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт убежал в лес после неудачной попытки на олимпийских соревнованиях по слалому.
Макграт лидировал после первого заезда, который прошел в условиях метели, и потерпел неудачу во втором. Упав на склоне, норвежец поднялся и ушел глубоко в лес, окружающий горнолыжную трассу. Работники трассы попытались последовать за Макгратом, но не осмелились подойти к разнервничавшемуся спортсмену.
Через некоторое время горнолыжник вернулся к подножью склона и пересек финишную черту с поднятым вверх кулаком.
Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр. Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, третье - норвежец Хенрик Кристофферсен
.
Макграту 25 лет. Он серебряный призер чемпионата мира 2025 года в слаломе.