Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве, из-за болезни... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве, из-за болезни отбывать срок в колонии он не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе
инстанции.
"Коваленко назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Но из-за болезни его освободили от отбытия наказания ( в колонии - ред.)", - сказали в суде.
Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, Коваленко вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По делу проходят ещё 6 фигурантов. Им назначили наказание от трех до восьми лет лишения свободы со штрафами от 400 до 800 тысяч рублей.