Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 16.02.2026 (обновлено: 12:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/kovalenko-2074655789.html
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко - РИА Новости, 16.02.2026
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве, из-за болезни... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:17:00+03:00
2026-02-16T12:28:00+03:00
происшествия
россия
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260214/arest-2074380410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Московский гарнизонный военный суд
Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко

Суд не стал отправлять в колонию контр-адмирала Коваленко, получившего 4,5 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве, из-за болезни отбывать срок в колонии он не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Коваленко назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Но из-за болезни его освободили от отбытия наказания ( в колонии - ред.)", - сказали в суде.
Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, Коваленко вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По делу проходят ещё 6 фигурантов. Им назначили наказание от трех до восьми лет лишения свободы со штрафами от 400 до 800 тысяч рублей.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом
14 февраля, 14:14
 
ПроисшествияРоссияМосковский гарнизонный военный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала