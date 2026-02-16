Рейтинг@Mail.ru
Котяков отметил рост уровня трудоустройства выпускников в России
11:00 16.02.2026 (обновлено: 11:02 16.02.2026)
Котяков отметил рост уровня трудоустройства выпускников в России
общество, россия, антон котяков, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Антон Котяков, Социальный навигатор, Кем стать
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников в России вырос, многие после завершения учебы работают по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Возрос показатель трудоустройства ребят в целом по окончании учебного заведения", - сказал Котяков на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Министр добавил, что также был отмечен рост показателей трудоустройства по специальности после завершения обучения. Кроме того, увеличился процент оседлости выпускников в регионах.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
10 февраля, 09:35
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковСоциальный навигаторКем стать
 
 
Заголовок открываемого материала