Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
12:30 16.02.2026 (обновлено: 12:33 16.02.2026)
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене
На Мюнхенской конференции по безопасности не говорили о коррупции на Украине, о похищении США президента Венесуэлы, зато привычно рассуждали о российской... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
украина
сша
константин косачев
совет федерации рф
мюнхенская конференция по безопасности
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене

Косачев: в Мюнхене не говорили о коррупции на Украине, только об "угрозе" РФ

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Мюнхенской конференции по безопасности не говорили о коррупции на Украине, о похищении США президента Венесуэлы, зато привычно рассуждали о российской "угрозе", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"По окончательном завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссиях трех "табу", о которых не упоминается в принципе. Первая тема - коррупция на Украине: куда уходят западные вливания, когда это закончится и кто за это ответит?", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене
Вчера, 10:50
Вторая тема, по его словам, - что произошло с президентом Венесуэлы, как это соответствует международному праву и есть ли гарантии от неповторения подобных операций против суверенных государств в будущем.
"Третья - ожидать ли повторения военных действий США и Израиля против Ирана образца лета прошлого года в обозримом будущем и как это скажется на безопасности в регионе?", - добавил Косачев.
Полиция возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Европейцы ни о чем не договорились в Мюнхене, считает эксперт
Вчера, 10:39
При этом Гренландию обсуждали, судя по всему, шёпотом и вдали от посторонних глаз, опять же не с трибуны, написал политик.
"Зачем бередить эмоции? Лучше о российской угрозе порассуждать по поводу и без повода, оно как-то попривычнее и понадежнее", - отметил он.
По словам законодателя, "вот и всё, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшей с некоторых пор в неизбежный в силу возраста идеологический маразм".
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене
Вчера, 05:39
 
