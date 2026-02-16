https://ria.ru/20260216/kosachev-2074659812.html
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене
На Мюнхенской конференции по безопасности не говорили о коррупции на Украине, о похищении США президента Венесуэлы, зато привычно рассуждали о российской... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:30:00+03:00
2026-02-16T12:30:00+03:00
2026-02-16T12:33:00+03:00
в мире
украина
сша
константин косачев
совет федерации рф
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074347869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_957a6c706f1115b54e4adf68a00734a2.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074630526.html
https://ria.ru/20260216/ekspert-2074628460.html
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074589449.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074347869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db0db01fc48b665ecad633dcbbb3b626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, константин косачев, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Мюнхенская конференция по безопасности
Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене
Косачев: в Мюнхене не говорили о коррупции на Украине, только об "угрозе" РФ
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Мюнхенской конференции по безопасности не говорили о коррупции на Украине, о похищении США президента Венесуэлы, зато привычно рассуждали о российской "угрозе", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"По окончательном завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссиях трех "табу", о которых не упоминается в принципе. Первая тема - коррупция на Украине
: куда уходят западные вливания, когда это закончится и кто за это ответит?", - написал сенатор в своем Telegram-канале
.
Вторая тема, по его словам, - что произошло с президентом Венесуэлы
, как это соответствует международному праву и есть ли гарантии от неповторения подобных операций против суверенных государств в будущем.
"Третья - ожидать ли повторения военных действий США
и Израиля
против Ирана
образца лета прошлого года в обозримом будущем и как это скажется на безопасности в регионе?", - добавил Косачев
.
При этом Гренландию обсуждали, судя по всему, шёпотом и вдали от посторонних глаз, опять же не с трибуны, написал политик.
"Зачем бередить эмоции? Лучше о российской угрозе порассуждать по поводу и без повода, оно как-то попривычнее и понадежнее", - отметил он.
По словам законодателя, "вот и всё, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшей с некоторых пор в неизбежный в силу возраста идеологический маразм".