Косачев назвал три темы, которые не упоминались в дискуссиях в Мюнхене

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Мюнхенской конференции по безопасности не говорили о коррупции на Украине, о похищении США президента Венесуэлы, зато привычно рассуждали о российской "угрозе", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"По окончательном завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссиях трех "табу", о которых не упоминается в принципе. Первая тема - коррупция на Украине : куда уходят западные вливания, когда это закончится и кто за это ответит?", - написал сенатор в своем Telegram-канале

Вторая тема, по его словам, - что произошло с президентом Венесуэлы , как это соответствует международному праву и есть ли гарантии от неповторения подобных операций против суверенных государств в будущем.

"Третья - ожидать ли повторения военных действий США Израиля против Ирана образца лета прошлого года в обозримом будущем и как это скажется на безопасности в регионе?", - добавил Косачев

При этом Гренландию обсуждали, судя по всему, шёпотом и вдали от посторонних глаз, опять же не с трибуны, написал политик.

"Зачем бередить эмоции? Лучше о российской угрозе порассуждать по поводу и без повода, оно как-то попривычнее и понадежнее", - отметил он.