13:48 16.02.2026
Китай никогда не пойдет против России, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КНР никогда не пойдет против России и ее интересов.
в мире, россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, сергей глазьев
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Сергей Глазьев
Китай никогда не пойдет против России, считает Лукашенко

Лукашенко: Китай никогда не пойдет против России и ее интересов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КНР никогда не пойдет против России и ее интересов.
"Китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России. Я хорошо знаю руководство Китая и Си Цзиньпина больше 20 лет. Это спокойный (человек – ред.), умница. Ну и китайцы - они же очень осторожные люди", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Президент США Дональд Трамп
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
