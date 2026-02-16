Рейтинг@Mail.ru
Хабиб полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ, пишут СМИ
Единоборства
 
14:59 16.02.2026
Хабиб полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ, пишут СМИ
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью свернул предпринимательскую деятельность в России и РИА Новости Спорт, 16.02.2026
спорт, смешанные боевые искусства (мма), оаэ, хабиб нурмагомедов, вокруг спорта
Хабиб полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ, пишут СМИ

Mash: Нурмагомедов полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью свернул предпринимательскую деятельность в России и теперь занят проектами в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящий момент основной доход спортсмена формируется за границей и достигает $46–50 млн в год.
Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула.
В октябре 2018 года он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.
