Хабиб полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью свернул предпринимательскую деятельность в России и теперь занят проектами в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящий момент основной доход спортсмена формируется за границей и достигает $46–50 млн в год.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула.