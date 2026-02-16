Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке откроется форум устойчивого развития - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kamchatka-2074584282.html
На Камчатке откроется форум устойчивого развития
На Камчатке откроется форум устойчивого развития - РИА Новости, 16.02.2026
На Камчатке откроется форум устойчивого развития
Форум устойчивого развития, который откроется на Камчатке во вторник, объединит инвесторов, предпринимателей и представителей власти для обсуждения... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T04:08:00+03:00
2026-02-16T04:08:00+03:00
камчатка
камчатский край
ленинградская область
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_a3bd8b9c8f0cccb50fe9deff530cb611.jpg
https://ria.ru/20240620/granty-1954199325.html
https://ria.ru/20251220/regiony-2063472315.html
https://ria.ru/20250318/kmchatka-2005764967.html
камчатка
камчатский край
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_203167ecf20b4734ed0440f42b6c4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, ленинградская область, экономика
Камчатка, Камчатский край, Ленинградская область, Экономика
На Камчатке откроется форум устойчивого развития

Форум устойчивого развития на Камчатке объединит инвесторов и предпринимателей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев – РИА Новости. Форум устойчивого развития, который откроется на Камчатке во вторник, объединит инвесторов, предпринимателей и представителей власти для обсуждения инвестиционной политики, туризма и градостроительства, сообщили местные власти.
"На этой переговорной площадке встречаются инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства, подрядчики, застройщики, органы власти различных уровней, чтобы обсудить возникающие у них проблемы и барьеры, получить обратную связь, увидеть новые для себя ниши и перспективы", - рассказала вице-губернатор Камчатского края Оксана Герасимова на брифинге.
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
20 июня 2024, 12:15
Она добавила, что такое взаимодействие дает реальный толчок развитию как отдельных проектов, так и региона в целом.
В этом году к традиционным инвестиционной и туристической темам форума добавилось третье направление - архитектура и градостроительство. По словам Герасимовой, вопросы формирования комфортной урбанистики и создания общественных пространств сегодня стоят на повестке дня особенно остро.
Генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников отметил, что объединение трех тематик позволило сформировать "бесшовную" программу мероприятия. В форуме примут участие крупные федеральные компании, а также представители институтов развития из регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Специалисты из Ленинградской области представят цифровую платформу "Зеленый коридор" для сопровождения инвестпроектов.
Кроме того, для инвестиционных уполномоченных муниципалитетов края организован обучающий семинар Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Мыльников призвал местный бизнес активно участвовать в работе форума, подчеркнув, что такие площадки помогают выстраивать партнерские связи на долгие годы.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
20 декабря 2025, 08:33
Программный директор форума Леонид Агафонов сообщил, что в течение четырех дней на площадке Камчатского выставочно-туристического центра пройдет более 40 мероприятий. Первый день посвятят архитектуре, второй - экономике и инвестициям, третий и четвертый - туризму.
Агафонов также отметил, что камчатский форум получил федеральный статус, став официальной зимней площадкой международного форума "Путешествуй", который ежегодно проводится на ВДНХ. Это позволило привлечь экспертов федерального уровня. Среди зарубежных гостей - генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав и представители туристических ведомств Ганы и Перу.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Более 1 тысячи рабочих мест было создано на Камчатке благодаря ТОР и СПВ
18 марта 2025, 16:57
 
КамчаткаКамчатский крайЛенинградская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала