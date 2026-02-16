Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ценообразование на маркетплейсах в России должно осуществляться по единым правилам, понятным и банкам, и цифровым платформам, и продавцам, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии правительства по вопросам регулирования платформенной экономики.