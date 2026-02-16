Рейтинг@Mail.ru
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/grigorenko-2074780138.html
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко - РИА Новости, 16.02.2026
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко
Ценообразование на маркетплейсах в России должно осуществляться по единым правилам, понятным и банкам, и цифровым платформам, и продавцам, заявил вице-премьер... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:21:00+03:00
2026-02-16T18:21:00+03:00
экономика
россия
дмитрий григоренко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_38883685a0c46e5ffcd30a58abdce355.jpg
https://ria.ru/20260216/market-2074590676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8b769483b803d889ecfb19d7025c0b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко

Григоренко: правила ценообразования на маркетплейсах должны быть едиными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ценообразование на маркетплейсах в России должно осуществляться по единым правилам, понятным и банкам, и цифровым платформам, и продавцам, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии правительства по вопросам регулирования платформенной экономики.
"Отдельным вопросом стоит вопрос, связанный с регулированием ценообразования, когда в зависимости от выбора банка, через который осуществляется оплата, меняется ценообразование. Это отдельный вопрос, который сейчас у нас находится в стадии согласования как с банками, так и с цифровыми платформами, так и с продавцами - кстати, с тем, чтобы здесь были единые правила, понятные и банкам, и цифровым платформам, и продавцам", - сказал Григоренко.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов
Вчера, 05:53
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала