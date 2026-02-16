Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ценообразование на маркетплейсах в России должно осуществляться по единым правилам, понятным и банкам, и цифровым платформам, и продавцам, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии правительства по вопросам регулирования платформенной экономики.
"Отдельным вопросом стоит вопрос, связанный с регулированием ценообразования, когда в зависимости от выбора банка, через который осуществляется оплата, меняется ценообразование. Это отдельный вопрос, который сейчас у нас находится в стадии согласования как с банками, так и с цифровыми платформами, так и с продавцами - кстати, с тем, чтобы здесь были единые правила, понятные и банкам, и цифровым платформам, и продавцам", - сказал Григоренко.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.