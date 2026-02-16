Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
03:24 16.02.2026
В Госдуме рассказали о новых требованиях к рекламе энергетиков
В Госдуме рассказали о новых требованиях к рекламе энергетиков
В Госдуме рассказали о новых требованиях к рекламе энергетиков

Энергетические напитки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года ужесточаются требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, такая реклама во всех форматах должна будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"С 1 марта вступает в силу закон, который ужесточает требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь такая реклама во всех форматах - на телевидении, радио, в интернете и на наружных носителях - должна сопровождаться обязательным предупреждением о вреде их чрезмерного потребления", - сказал Гусев.
Он уточнил, что данная норма не является формальностью. Депутат рассказал, что в радиорекламе предупреждение должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра, и эти нормы закреплены в законе и обязательны для всех рекламодателей.
"Что самое главное, реклама энергетиков не должна быть обращена к несовершеннолетним. Запрещается создавать впечатление, что такие напитки способствуют спортивным успехам, повышают социальный статус или являются обязательной частью "активного" образа жизни подростков. Не допускается и манипулирование темой витаминов или биологически активных добавок для создания иллюзии полной безопасности продукта", - добавил Гусев.
Парламентарий напомнил, что в России уже запрещена продажа энергетиков детям до 18 лет. "Доказано, что при чрезмерном употреблении они могут вызывать бессонницу, стресс, гипертонию, проблемы с сердцем и почками. Поэтому реклама должна честно предупреждать о рисках, а не просто заманивать яркими слоганами", - уточнил он.
Гусев считает, это правильным и своевременным решением, и речь не о запрете, а о честных правилах игры. "Государство обязано ставить интересы здоровья, особенно здоровья молодежи, выше маркетинговых стратегий. Это шаг к более ответственному рынку и защите наших детей от агрессивной и вводящей в заблуждение рекламы", - заключил политик.
Заголовок открываемого материала