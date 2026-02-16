Рейтинг@Mail.ru
Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/goldobin-2074812248.html
Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ
Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T22:03:00+03:00
2026-02-16T22:03:00+03:00
хоккей
спорт
андрей педан
николай голдобин
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074811878_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_f25b145d02073a7e93fc2f72ef09d949.jpg
https://ria.ru/20260216/kkhl-2074708631.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074811878_107:0:1207:825_1920x0_80_0_0_e25c09acaaf27e8b641b62ff787fc972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей педан, николай голдобин, марат хайруллин, ска (санкт-петербург), салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Педан, Николай Голдобин, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ

СКА прервал шестиматчевую победную серию "Салавата Юлаева" в КХЛ

© Соцсети СКАХоккеисты "Салавата Юлаева" и СКА
Хоккеисты Салавата Юлаева и СКА - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети СКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Педан (3-я минута), Егор Зеленов (16), Николай Голдобин (50) и Марат Хайруллин (53). Вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 35 бросков, оформив второй шатаут в КХЛ в сезоне и седьмой в карьере.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
4 : 0
Салават Юлаев
02:16 • Андрей Педан
(Данила Галенюк, Сергей Плотников)
15:32 • Егор Зеленов
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
09:26 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
12:40 • Марат Хайруллин
(Егор Савиков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА продлил победную серию до пяти игр и с 64 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. Прервавший шестиматчевую серию побед "Салават Юлаев" (60 очков) идет пятым на Востоке.
В следующем матче петербургская команда 18 февраля примет череповецкую "Северсталь", уфимцы в тот же день на выезде встретятся с челябинским "Трактором".
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ
Вчера, 14:46
 
ХоккейСпортАндрей ПеданНиколай ГолдобинМарат ХайруллинСКА (Санкт-Петербург)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала