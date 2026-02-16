Шайба Голдобина помогла СКА одержать пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Педан (3-я минута), Егор Зеленов (16), Николай Голдобин (50) и Марат Хайруллин (53). Вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 35 бросков, оформив второй шатаут в КХЛ в сезоне и седьмой в карьере.
16 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
02:16 • Андрей Педан
(Данила Галенюк, Сергей Плотников)
15:32 • Егор Зеленов
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
09:26 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
12:40 • Марат Хайруллин
(Егор Савиков)
СКА продлил победную серию до пяти игр и с 64 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. Прервавший шестиматчевую серию побед "Салават Юлаев" (60 очков) идет пятым на Востоке.
В следующем матче петербургская команда 18 февраля примет череповецкую "Северсталь", уфимцы в тот же день на выезде встретятся с челябинским "Трактором".
