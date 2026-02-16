https://ria.ru/20260216/futbol-2074810473.html
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча
Футболисты московского "Динамо" и екатеринбургского "Урала" в понедельник провели два товарищеских матча на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T21:49:00+03:00
2026-02-16T21:49:00+03:00
2026-02-16T21:49:00+03:00
футбол
динамо москва
урал
российская премьер-лига (рпл)
спорт
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча
