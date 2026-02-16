Рейтинг@Mail.ru
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча
21:49 16.02.2026
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча
Футболисты московского "Динамо" и екатеринбургского "Урала" в понедельник провели два товарищеских матча на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча

Футболисты московского "Динамо" и "Урала" провели два товарищеских матча в ОАЭ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" и екатеринбургского "Урала" в понедельник провели два товарищеских матча на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ.
В первом матче "бело-голубые" уступили со счетом 1:2, а во втором победили с тем же счетом. Обе игры прошли в закрытом режиме, без оглашения составов команд и текстовых трансляций.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на десятом месте в таблице Российской премьер-лиги, "Урал" идет вторым в Первой лиге.
Футболисты Сочи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче
15 февраля, 20:06
 
