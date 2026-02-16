Рейтинг@Mail.ru
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/filippo-2074729714.html
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией
раскрыла план ЕС по войне с Россией, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:07:00+03:00
2026-02-16T16:07:00+03:00
в мире
россия
европа
мюнхен
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074516223_0:447:2048:1599_1920x0_80_0_0_55d9fd7b56035ff35489962115f09aa5.jpg
https://ria.ru/20260216/rubio-2074728693.html
https://ria.ru/20260216/estoniya-2074727366.html
россия
европа
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074516223_0:274:2048:1810_1920x0_80_0_0_a86e580c015ddc38f9ff0417d7ca2909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, мюнхен, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз, нато, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Мюнхен, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Филиппо: фон дер Ляйен в Мюнхене раскрыла план по войне с Россией

© REUTERS / Liesa JohannssenПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности раскрыла план ЕС по войне с Россией, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее председатель ЕК во время выступления в Мюнхене призвала Европу воплотить в жизнь положение о взаимной обороне.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе
Вчера, 16:05
"Создать европейскую тоталитарную систему, чтобы лишить национальные государства их последних полномочий, уничтожить национальный суверенитет, чтобы после этого выхватить из шляпы идею "европейской армии" и "европейского ядерного сдерживания". Вот их план!" — обрушился с критикой Филиппо.
По мнению политика, все это делается для подготовки к прямому противостоянию с Россией.
"Итак, мы позволим безропотно повести себя на скотобойню или ликвидируем ЕС с помощью выхода Франции из него? Я выбираю второй вариант!" — заключил Филиппо.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
Вчера, 15:57
 
В миреРоссияЕвропаМюнхенУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕврокомиссияЕвросоюзНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала