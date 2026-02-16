МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности раскрыла план ЕС по войне с Россией, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Создать европейскую тоталитарную систему, чтобы лишить национальные государства их последних полномочий, уничтожить национальный суверенитет, чтобы после этого выхватить из шляпы идею "европейской армии" и "европейского ядерного сдерживания". Вот их план!" — обрушился с критикой Филиппо.
По мнению политика, все это делается для подготовки к прямому противостоянию с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.