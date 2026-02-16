Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что проблемы в расследовании дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна берут свое начало еще во времена администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
Она добавила, что несколько администраций и генпрокуроров знали о ситуации и ничего с ней не делали.
"Не сомневайтесь, демократы тоже знали об этом и все равно ничего не предприняли, просто спросите (бывшего главу ФБР Джеймса - ред.) Коми или даже некоторых из главных советников (экс-президента Барака - ред.) Обамы, которые сейчас с позором подали в отставку. Я действительно испытываю отвращение. Это серьезная проблема", - продолжила конгрессвумен.
Более того, Луна также подчеркнула, что в скандале замешаны обе партии и все должны это признать.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.