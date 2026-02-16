Рейтинг@Mail.ru
Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/epshteyn-2074807604.html
Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем
Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем - РИА Новости, 16.02.2026
Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что проблемы в расследовании дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна берут свое начало еще... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:23:00+03:00
2026-02-16T21:23:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
анна паулина луна
джордж буш (младший)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260215/epshteyn-2074571520.html
https://ria.ru/20260214/dmitriev-2074443373.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, анна паулина луна, джордж буш (младший), фбр
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Анна Паулина Луна, Джордж Буш (младший), ФБР
Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало при Буше-младшем

Луна: проблемы с расследованием дела Эпштейна берут начало еще при Буше-младшем

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что проблемы в расследовании дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна берут свое начало еще во времена администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
"Честно говоря, мне наплевать, были ли обвинители Эпштейна демократами или республиканцами. Наша судебная система подвела этих жертв, и это восходит к администрации Буша, которая заключила с этими педофилами и их сообщниками сделки о признании вины", - написала Луна в соцсети X.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
15 февраля, 23:47
Она добавила, что несколько администраций и генпрокуроров знали о ситуации и ничего с ней не делали.
"Не сомневайтесь, демократы тоже знали об этом и все равно ничего не предприняли, просто спросите (бывшего главу ФБР Джеймса - ред.) Коми или даже некоторых из главных советников (экс-президента Барака - ред.) Обамы, которые сейчас с позором подали в отставку. Я действительно испытываю отвращение. Это серьезная проблема", - продолжила конгрессвумен.
Более того, Луна также подчеркнула, что в скандале замешаны обе партии и все должны это признать.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
14 февраля, 23:41
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнАнна Паулина ЛунаДжордж Буш (младший)ФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала