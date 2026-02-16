https://ria.ru/20260216/efimov--2074669876.html
Горнолыжник из России сошел с дистанции во время первой попытки на Играх
Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Россиянин Ефимов сошел во время первой попытки в слаломе на Олимпиаде
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Стартовавший под 42-м номером россиянин из-за схода не смог квалифицироваться во вторую попытку соревнований и завершил участие в них. До него не сумели финишировать 18 спортсменов.
Соревнования по горнолыжному спорту завершатся 18 февраля слаломом у женщин, где примет участие россиянка Юлия Плешкова.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.