13:06 16.02.2026
Горнолыжник из России сошел с дистанции во время первой попытки на Играх
Горнолыжник из России сошел с дистанции во время первой попытки на Играх
спорт, зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
Горнолыжник из России сошел с дистанции во время первой попытки на Играх

Россиянин Ефимов сошел во время первой попытки в слаломе на Олимпиаде

© Фото : Telegram-канал Российской федерации горнолыжного спортаРоссийский горнолыжник Семен Ефимов
Российский горнолыжник Семен Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Telegram-канал Российской федерации горнолыжного спорта
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Стартовавший под 42-м номером россиянин из-за схода не смог квалифицироваться во вторую попытку соревнований и завершил участие в них. До него не сумели финишировать 18 спортсменов.
Соревнования по горнолыжному спорту завершатся 18 февраля слаломом у женщин, где примет участие россиянка Юлия Плешкова.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
Вчера, 11:48
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Горнолыжный спорт
 
