Горнолыжник из России сошел с дистанции во время первой попытки на Играх

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

Стартовавший под 42-м номером россиянин из-за схода не смог квалифицироваться во вторую попытку соревнований и завершил участие в них. До него не сумели финишировать 18 спортсменов.

Соревнования по горнолыжному спорту завершатся 18 февраля слаломом у женщин, где примет участие россиянка Юлия Плешкова.