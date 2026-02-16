Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом - РИА Новости, 16.02.2026
12:32 16.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом - РИА Новости, 16.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
Четыре человека погибли при столкновении бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе "Амур" в Амурской области, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
амурская область
чита
хабаровск
амурская область
чита
хабаровск
происшествия, амурская область, чита, хабаровск, toyota corolla
Происшествия, Амурская область, Чита, Хабаровск, Toyota Corolla
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

При столкновении иномарки с бензовозом в Амурской области погибли 4 человека

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиДТП с участием бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе "Амур"
ДТП с участием бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе Амур - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
ДТП с участием бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе "Амур" в Амурской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в понедельник днём на 1324-м километре федеральной трассы Чита - Хабаровск в Шимановском округе.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Harrier, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с бензовозом. В результате автоаварии водитель Toyota и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП в районе приморского села Воздвиженка - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек
15 февраля, 10:18
 
ПроисшествияАмурская областьЧитаХабаровскToyota Corolla
 
 
