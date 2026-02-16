https://ria.ru/20260216/dtp-2074660519.html
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом - РИА Новости, 16.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
Четыре человека погибли при столкновении бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе "Амур" в Амурской области, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:32:00+03:00
2026-02-16T12:32:00+03:00
2026-02-16T12:32:00+03:00
происшествия
амурская область
чита
хабаровск
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074659515_0:0:846:475_1920x0_80_0_0_9ac7acf76af72fdeb80b09c17d4d5dc7.jpg
https://ria.ru/20260215/primore-2074483318.html
амурская область
чита
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074659515_0:0:674:505_1920x0_80_0_0_ade59c803fbb893bdbbbd7d62d63a095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, чита, хабаровск, toyota corolla
Происшествия, Амурская область, Чита, Хабаровск, Toyota Corolla
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
При столкновении иномарки с бензовозом в Амурской области погибли 4 человека