МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фонд американского миллиардера Билла Гейтса продвигал некачественные вакцины и препятствовал использованию наилучших, которые могли бы спасти жизни.
"Фонд Гейтса установил всеобъемлющий, многоуровневый контроль над вакцинами при помощи финансирования, разрешений, государственной поддержки и доминирования в медиа из злых и пагубных мотивов. Они промывали мозги людям, продвигали плохие вакцины и не давали наилучшим (вакцинам - ред.) спасать жизни, - написал глава РФПИ у себя на странице, комментируя публикацию в газете Financial Times на тему связей Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
4 февраля, 11:19
Ранее Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами после публикации материалов по делу Эпштейна.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев
28 августа 2025, 05:34