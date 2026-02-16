Рейтинг@Mail.ru
Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.02.2026
01:52 16.02.2026
Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев
Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.02.2026
Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фонд американского РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:52:00+03:00
2026-02-16T01:52:00+03:00
в мире
сша
россия
билл гейтс
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, россия, билл гейтс, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев

Дмитриев: фонд Гейтса продвигал плохие вакцины, мешая использовать наилучшие

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фонд американского миллиардера Билла Гейтса продвигал некачественные вакцины и препятствовал использованию наилучших, которые могли бы спасти жизни.
"Фонд Гейтса установил всеобъемлющий, многоуровневый контроль над вакцинами при помощи финансирования, разрешений, государственной поддержки и доминирования в медиа из злых и пагубных мотивов. Они промывали мозги людям, продвигали плохие вакцины и не давали наилучшим (вакцинам - ред.) спасать жизни, - написал глава РФПИ у себя на странице, комментируя публикацию в газете Financial Times на тему связей Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами после публикации материалов по делу Эпштейна.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреСШАРоссияБилл ГейтсДжеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
