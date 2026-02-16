Фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фонд американского миллиардера Билла Гейтса продвигал некачественные вакцины и препятствовал использованию наилучших, которые могли бы спасти жизни.