В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели человека при возгорании цистерны с газом в Дагестане, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2026
республика дагестан
россия
махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
В Махачкале возбудили дело после гибели человека при возгорании цистерны с газом