В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе

МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели человека при возгорании цистерны с газом в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в поселке Новый Хушет на территории газонакопительной станции, принадлежащей одному из обществ с ограниченной ответственностью, при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.