В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
21:43 16.02.2026 (обновлено: 22:54 16.02.2026)
В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
махачкала
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе

В Махачкале возбудили дело после гибели человека при возгорании цистерны с газом

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXЛиквидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели человека при возгорании цистерны с газом в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщили о возгорании цистерны со сжиженным газом на нефтебазе на окраине Махачкалы, в результате ЧП погиб один человек. В следственном управлении теперь уточняют, что пожар произошел на газонакопительной станции.
"Следственным отделом по Ленинскому району г. Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ по факту нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в поселке Новый Хушет на территории газонакопительной станции, принадлежащей одному из обществ с ограниченной ответственностью, при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.
На месте пожара в жилом доме на улице Нагорной в Самаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Самаре человек погиб при пожаре в доме
Вчера, 19:33
 
