Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Формула-1
 
18:42 16.02.2026
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
спорт, испания, мадрид, барселона (город)
Формула-1, Спорт, Испания, Мадрид, Барселона (город)
© официальный твиттер команды "Феррари"Трасса Гран-при Испании "Формулы-1" в Барселоне
Трасса Гран-при Испании Формулы-1 в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© официальный твиттер команды "Феррари"
Трасса Гран-при Испании "Формулы-1" в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Испанский автодром "Барселона-Каталунья" продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1" до 2032 года, сообщается на сайте организаторов соревнований.
Этапы на автодроме будут проводиться только в четные годы - в 2028, 2030 и 2032 годах в дополнение к запланированному на 2026 год мероприятию. Начиная с этого сезона этап переименован в Гран-при Барселоны-Каталуньи, так как Гран-при Испании пройдет на трассе в Мадриде.
Гонки в Барселоне будут проводиться поочередно с Гран-при на бельгийской трассе "Спа-Франкоршам", которые состоятся в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне
13 февраля, 19:41
 
Формула-1СпортИспанияМадридБарселона (город)
 
Заголовок открываемого материала