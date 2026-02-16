https://ria.ru/20260216/avtodrom-2074784478.html
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
Испанский автодром "Барселона-Каталунья" продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1" до 2032 года, сообщается на сайте организаторов соревнований. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении "Формулы-1" до 2032 года