"Автодор" расторг контракт с главным тренером

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миленко Богичевич отправлен в отставку с поста главного тренера самарского "Автодора", сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Соглашение с сербским специалистом прекратило действие по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Стипе Кулиш.
«
"Это решение далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились теплые, практически семейные отношения с Богичевичем. Вместе с ним пережили и взлеты, и тяжелые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, еще не было в нашей истории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаемся в максимально теплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере", - заявил президент клуба Олег Родионов.
Богичевичу 49 лет. Он возглавлял "Автодор" с 2023 года. В октябре 2025 года специалист вошел в штаб сборной Сербии в качестве ассистента.
Форвард "Майами" стал победителем конкурса по броскам сверху
15 февраля, 07:49