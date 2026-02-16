"Автодор" расторг контракт с главным тренером

«

"Это решение далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились теплые, практически семейные отношения с Богичевичем. Вместе с ним пережили и взлеты, и тяжелые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, еще не было в нашей истории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаемся в максимально теплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере", - заявил президент клуба Олег Родионов.