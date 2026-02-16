Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" расторг контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:04 16.02.2026 (обновлено: 11:05 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/avtodor-2074633722.html
"Автодор" расторг контракт с главным тренером
"Автодор" расторг контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
"Автодор" расторг контракт с главным тренером
Миленко Богичевич отправлен в отставку с поста главного тренера самарского "Автодора", сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T11:04:00+03:00
2026-02-16T11:05:00+03:00
баскетбол
спорт
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942246138_0:71:768:503_1920x0_80_0_0_7ae3ff9188b3caa9708ba88821c1cec5.jpg
https://ria.ru/20260215/basketbol-2074466649.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942246138_0:52:768:628_1920x0_80_0_0_6ea3d662a40075851c81413468c414e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
"Автодор" расторг контракт с главным тренером

Самарский "Автодор" расторг контракт с главным тренером Богичевичем

© Фото : БК "Автодор"Миленко Богичевич
Миленко Богичевич - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : БК "Автодор"
Миленко Богичевич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миленко Богичевич отправлен в отставку с поста главного тренера самарского "Автодора", сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Соглашение с сербским специалистом прекратило действие по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Стипе Кулиш.
После 27 матчей "Автодор" занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице, одержав пять побед при 22 поражениях. В четверг саратовцы уступили "Самаре", которая идет последней.
«
"Это решение далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились теплые, практически семейные отношения с Богичевичем. Вместе с ним пережили и взлеты, и тяжелые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, еще не было в нашей истории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаемся в максимально теплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере", - заявил президент клуба Олег Родионов.
Богичевичу 49 лет. Он возглавлял "Автодор" с 2023 года. В октябре 2025 года специалист вошел в штаб сборной Сербии в качестве ассистента.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Форвард "Майами" стал победителем конкурса по броскам сверху
15 февраля, 07:49
 
БаскетболСпортБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала