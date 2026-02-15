В Госдуме предложили возродить систему доходных домов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил возродить в России систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации.

"Система льготной аренды для многодетных семей должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом, альтернативой ипотеке. Должно быть предусмотрено, что для семей с детьми плата за наем будет ниже рыночной, а разницу субсидирует государство - субъект РФ или муниципалитет. Обязательно необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора. Это автоматически решит вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что доходные или арендные дома с государственным участием и льготной арендой для семей с детьми - это не благотворительность, а экономически выверенный механизм, который дает человеку крышу над головой, а государству - устойчивый экономический рост и социальную стабильность.

"Опыт Российской империи , где арендные дома составляли 40% жилого фонда Москвы и 80% - Петербурга , доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства", - подчеркнул он.

По словам Кошелева, на первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. По его мнению, это могут быть налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию, а с 11-го года эксплуатации налоговая нагрузка на собственника дома должна быть сопоставима с налоговой нагрузкой на собственников жилья.

"Такая система действительно решает жилищный вопрос, и не временно, а на неограниченный срок, пока у людей будет существовать эта потребность. Договор не расторгнут по надуманным причинам. У людей будет возможность наследования права аренды и официальная регистрация, которая даст доступ к социальной инфраструктуре", - добавил он.

Депутат считает, что для государства это также принесет выгоду, в том числе миллиардные привлечения частных инвестиций в жилищный фонд, создание новых рабочих мест, загрузку стройкомплекса, а впоследствии окупаемости проекта - устойчивую налоговую базу для регионов.