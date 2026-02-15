Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов
15.02.2026
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов
жилье
россия
российская империя
москва
владимир кошелев
госдума рф
жилье, россия, российская империя, москва, владимир кошелев, госдума рф
Жилье, Россия, Российская империя, Москва, Владимир Кошелев, Госдума РФ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил возродить в России систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации.
"Система льготной аренды для многодетных семей должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом, альтернативой ипотеке. Должно быть предусмотрено, что для семей с детьми плата за наем будет ниже рыночной, а разницу субсидирует государство - субъект РФ или муниципалитет. Обязательно необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора. Это автоматически решит вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что доходные или арендные дома с государственным участием и льготной арендой для семей с детьми - это не благотворительность, а экономически выверенный механизм, который дает человеку крышу над головой, а государству - устойчивый экономический рост и социальную стабильность.
"Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40% жилого фонда Москвы и 80% - Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства", - подчеркнул он.
По словам Кошелева, на первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. По его мнению, это могут быть налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию, а с 11-го года эксплуатации налоговая нагрузка на собственника дома должна быть сопоставима с налоговой нагрузкой на собственников жилья.
"Такая система действительно решает жилищный вопрос, и не временно, а на неограниченный срок, пока у людей будет существовать эта потребность. Договор не расторгнут по надуманным причинам. У людей будет возможность наследования права аренды и официальная регистрация, которая даст доступ к социальной инфраструктуре", - добавил он.
Депутат считает, что для государства это также принесет выгоду, в том числе миллиардные привлечения частных инвестиций в жилищный фонд, создание новых рабочих мест, загрузку стройкомплекса, а впоследствии окупаемости проекта - устойчивую налоговую базу для регионов.
"Система должна быть простой, прозрачной и доступной. Подача заявления через МФЦ или портал "Госуслуги" о признании нуждающейся в предоставлении жилья по договору найма. Постановка в реестр. Заключение типового договора найма на условиях: фиксированной индексации платежа, права продления и наследования, обязанности содержать помещение, оплаты коммунальных услуг по счетчикам. Обязательно должна быть предусмотрена возможность смены помещения в рамках того же наемного дома или фонда при изменении состава семьи", - заключил он.
ЖильеРоссияРоссийская империяМоскваВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
