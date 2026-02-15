Рейтинг@Mail.ru
19:37 15.02.2026
Владимир Зеленский проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения, выдвигая дерзкие требования, пишет Die Weltwoche. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:37:00+03:00
2026-02-15T19:37:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
в мире, украина, венгрия, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, politico, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Мирный план США по Украине
"Задушит Союз". На Западе запаниковали после нового требования Зеленского

Weltwoche: Зеленский своими требованиями испытывает общепринятые нормы поведения

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения, выдвигая дерзкие требования, пишет Die Weltwoche.
"Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
Вчера, 17:20
По мнению автора статьи, из-за своих заблуждений фон дер Ляйен вскоре станет "могильщицей ЕС".
"Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в статье.
В субботу Зеленский вновь заявил, что ему нужны точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Вчера, 18:42
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзPoliticoМирный план США по Украине
 
 
