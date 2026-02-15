МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения, выдвигая дерзкие требования, пишет Die Weltwoche.
"Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, из-за своих заблуждений фон дер Ляйен вскоре станет "могильщицей ЕС".
"Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в статье.
В субботу Зеленский вновь заявил, что ему нужны точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.