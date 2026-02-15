По мнению автора статьи, из-за своих заблуждений фон дер Ляйен вскоре станет "могильщицей ЕС".

"Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в статье.