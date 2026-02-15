Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россияне с 1 марта больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн "за пять минут" только по серии паспорта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия".

"С 1 марта вступает в силу норма, обязывающая микрофинансовые компании (МФК) при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). Без подтверждения личности через ЕБС онлайн-займ выдаваться не должен. Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн "за пять минут" по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится", - сказал Гусев.

Депутат уточнил, что на первом этапе это касается именно МФК - тех организаций, которые вправе выдавать физлицам займы до миллиона рублей и размещать облигации, а для микрокредитных компаний (МКК), работающих с суммами до 500 тысяч рублей, переходный период продлится до весны 2027 года.

По словам Гусева, если раньше мошеннику было достаточно персональных данных, то теперь потребуется подтверждение личности через биометрию или личный визит в офис. Для честных граждан это дополнительная защита от ситуации, когда внезапно приходит уведомление о долге, которого не брали.