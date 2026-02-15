Рейтинг@Mail.ru
Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/voyna-2074521762.html
Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне
Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне - РИА Новости, 15.02.2026
Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне
Младшему поколению необходимо рассказывать о значимости Великой Отечественной войны, иначе есть риск повторить судьбу Украины, заявил РИА Новости Дмитрий... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:26:00+03:00
2026-02-15T15:26:00+03:00
украина
освенцим
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341485_0:842:2048:1994_1920x0_80_0_0_b1cfb9afa56feffc09946a43251b0c4a.jpg
https://ria.ru/20260212/general-2073811029.html
https://ria.ru/20260214/mautkhauzen-2074339929.html
https://ria.ru/20260127/kholokost-2070392642.html
украина
освенцим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341485_0:650:2048:2186_1920x0_80_0_0_a164155b2f62f53e586d17e80278d1b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, освенцим, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), общество
Украина, Освенцим, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне

Внук замученного фашистами генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Младшему поколению необходимо рассказывать о значимости Великой Отечественной войны, иначе есть риск повторить судьбу Украины, заявил РИА Новости Дмитрий Карбышев, внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который погиб в нацистском концлагере Маутхаузен.
"Детям точно надо рассказывать то, насколько значимой победа была в этой войне. Пусть на уровне, грубо говоря, школьной зубрежки. Если забудут, мы за секунду получим вторую Украину. Когда я был пятилетним ребенком, спросил: "А что случилось с моим дедушкой?" Мне сказали, что его заморозили фашисты. Вот и все", - сказал Карбышев.
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника
12 февраля, 07:37
По мнению Карбышева, современным детям трудно понять, через какие зверства прошли советские солдаты, что они пережили. Тем не менее младшему поколению рассказывают о подвигах генерала.
"Сам факт трагической гибели - рассказываем, да. Современный ребенок это через себя не пропустит. Поймет, но не прочувствует. Пробыть четыре года в лагере и при этом сохранить верность своим принципам и убеждениям не все взрослые прочувствуют, а тем более дети. Взрослый человек не до конца поймет и оценит физический путь, допустим, от станции Маутхаузен, где разгружали состав с прибывшими пленными до самого лагеря. Степень истощения и давления на военнопленных не поддается современному восприятию", - добавил Карбышев.
Как рассказал внук, в его семье есть много историй и легенд, которые передаются поколениями. Кроме того, остались и личные вещи, которые принадлежали генералу Карбышеву.
"Многое раздали музеям после войны. Больше всего досталось Гродненскому музею при школе №15. У меня, например, хранится дедушкина рюмка, датированная 41-м годом, серебряная, именная и с вензелем. У меня вот есть книжка, по которой дедушка учился еще в академии. Есть материалы с его автографами", - заключил Карбышев.
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат
14 февраля, 08:58
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый, военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию.
После отказа на генерала началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышева держали в самых жестоких концлагерях, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене.
Дмитрий Карбышев мученически погиб 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Отрицать такое — преступление". Мир вспоминает главную катастрофу XX века
27 января, 08:00
 
УкраинаОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала