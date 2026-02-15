Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Младшему поколению необходимо рассказывать о значимости Великой Отечественной войны, иначе есть риск повторить судьбу Украины, заявил РИА Новости Дмитрий Карбышев, внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который погиб в нацистском концлагере Маутхаузен.

"Детям точно надо рассказывать то, насколько значимой победа была в этой войне. Пусть на уровне, грубо говоря, школьной зубрежки. Если забудут, мы за секунду получим вторую Украину . Когда я был пятилетним ребенком, спросил: "А что случилось с моим дедушкой?" Мне сказали, что его заморозили фашисты. Вот и все", - сказал Карбышев.

По мнению Карбышева, современным детям трудно понять, через какие зверства прошли советские солдаты, что они пережили. Тем не менее младшему поколению рассказывают о подвигах генерала.

"Сам факт трагической гибели - рассказываем, да. Современный ребенок это через себя не пропустит. Поймет, но не прочувствует. Пробыть четыре года в лагере и при этом сохранить верность своим принципам и убеждениям не все взрослые прочувствуют, а тем более дети. Взрослый человек не до конца поймет и оценит физический путь, допустим, от станции Маутхаузен, где разгружали состав с прибывшими пленными до самого лагеря. Степень истощения и давления на военнопленных не поддается современному восприятию", - добавил Карбышев.

Как рассказал внук, в его семье есть много историй и легенд, которые передаются поколениями. Кроме того, остались и личные вещи, которые принадлежали генералу Карбышеву.

"Многое раздали музеям после войны. Больше всего досталось Гродненскому музею при школе №15. У меня, например, хранится дедушкина рюмка, датированная 41-м годом, серебряная, именная и с вензелем. У меня вот есть книжка, по которой дедушка учился еще в академии. Есть материалы с его автографами", - заключил Карбышев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый, военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию.

После отказа на генерала началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышева держали в самых жестоких концлагерях, в том числе в Освенциме , Заксенхаузене и Маутхаузене.