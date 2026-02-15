Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 15.02.2026 (обновлено: 16:52 15.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 15.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Добропасово, Васильковка, Братское Днепропетровской области, Трудовое, Розовка, Верхняя Терса, Новониколаевка и Горькое Запорожской области, добавили в министерстве обороны РФ.
Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области
