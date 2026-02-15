Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

"Противник потерял свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.