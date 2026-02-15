https://ria.ru/20260215/vostok-2074494450.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 15.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:07:00+03:00
2026-02-15T12:07:00+03:00
2026-02-15T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074494986.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военных в зоне действий "Востока"