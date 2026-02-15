Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:16 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/voleybol-2074556066.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги
Петербургский "Зенит" обыграл белгородское "Белогорье" в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T20:16:00+03:00
2026-02-15T20:16:00+03:00
волейбол
спорт
тула
новосибирск
казань
зенит (санкт-петербург)
белогорье (белгород)
оренбуржье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911204045_0:0:1064:600_1920x0_80_0_0_b75d2468cdce9b0896f3506eca2099d4.jpg
https://ria.ru/20260214/voleybol-2074423626.html
тула
новосибирск
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911204045_48:0:1036:741_1920x0_80_0_0_82d8c0744bb558d0a42f0dc02834a2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тула, новосибирск, казань, зенит (санкт-петербург), белогорье (белгород), оренбуржье, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Тула, Новосибирск, Казань, Зенит (Санкт-Петербург), Белогорье (Белгород), Оренбуржье, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги

Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" на чемпионате России

© Официальный сайт клубаВолейболисты петербургского "Зенита"
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Официальный сайт клуба
Волейболисты петербургского "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл белгородское "Белогорье" в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле, где "Белогорье" проводит домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 3-0 (28:26, 25:19, 25:23).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
15 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Белогорье
0 : 326:2819:2523:25
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" (21 победа, 4 поражения) занимает второе место в таблице чемпионата России, где "Белогорье" (16 побед, 9 поражений) идет пятым.
В следующем туре петербургский "Зенит" сыграет с казанским "Зенитом" в гостях 22 февраля. "Белогорье" двумя днями ранее встретится с кемеровским "Кузбассом" на площадке соперника.
Результаты других матчей:
"Оренбуржье" - "Локомотив" (Новосибирск) - 1-3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25);
"Зенит" (Казань) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 3-1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Кузбасс" - 3-2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1-3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25).
Волейболистки Тулицы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
14 февраля, 19:40
 
ВолейболСпортТулаНовосибирскКазаньЗенит (Санкт-Петербург)Белогорье (Белгород)ОренбуржьеСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала