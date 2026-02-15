Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл белгородское "Белогорье" в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.

В следующем туре петербургский "Зенит" сыграет с казанским "Зенитом" в гостях 22 февраля. "Белогорье" двумя днями ранее встретится с кемеровским "Кузбассом" на площадке соперника.