В Минобороны рассказали об успехах бойцов "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 275 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, сообщило в воскресенье РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:08:00+03:00
