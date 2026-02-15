Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об успехах бойцов "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.02.2026 (обновлено: 14:52 15.02.2026)
В Минобороны рассказали об успехах бойцов "Центра" за сутки
В Минобороны рассказали об успехах бойцов "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 275 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, сообщило в воскресенье РИА Новости, 15.02.2026
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
сергеевка
доброполье (город)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сергеевка
доброполье (город)
донецкая народная республика
россия, безопасность, сергеевка, доброполье (город), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Доброполье (город), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 275 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино , Белицкое, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
