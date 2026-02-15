Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 15.02.2026 (обновлено: 20:45 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/tramp-2074553634.html
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы - РИА Новости, 15.02.2026
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
Совет мира направит на помощь сектору Газа более пяти миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:37:00+03:00
2026-02-15T20:45:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
вашингтон
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260130/nebenzja-2071188455.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073634254.html
россия
сша
вашингтон
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, вашингтон, сектор газа
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Сектор Газа
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы

Трамп: Совет мира объявит о выделении более $5 млрд на восстановление Газы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Совет мира направит на помощь сектору Газа более пяти миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Мы объявим, что государства-участники пообещали более пяти миллиардов долларов на гуманитарные нужды и восстановление Газы", — написал он в Truth Social.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
30 января, 12:08
Это произойдет во время заседания организации в Вашингтоне 19 февраля.
О создании Совета мира Трамп объявил в середине января. Глава Белого дома будет его председателем. Среди других членов: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, экс-премьер Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Устав новой организации утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. К ней могут присоединиться и другие страны. Планируется, что структура будет работать не только в Газе, но и в других регионах.

Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. Инициатива предполагает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.

Россия не будет представлена на первом заседании Совета мира, формирование ее позиции по нему продолжается. При этом президент Владимир Путин заявил о готовности направить миллиард долларов на помощь палестинцам и использовать для этого замороженные в США активы.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
11 февраля, 13:08
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВашингтонСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала