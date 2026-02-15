Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Совет мира направит на помощь сектору Газа более пяти миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы объявим, что государства-участники пообещали более пяти миллиардов долларов на гуманитарные нужды и восстановление Газы", — написал он в Truth Social.
Это произойдет во время заседания организации в Вашингтоне 19 февраля.
О создании Совета мира Трамп объявил в середине января. Глава Белого дома будет его председателем. Среди других членов: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, экс-премьер Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Устав новой организации утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. К ней могут присоединиться и другие страны. Планируется, что структура будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. Инициатива предполагает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
Россия не будет представлена на первом заседании Совета мира, формирование ее позиции по нему продолжается. При этом президент Владимир Путин заявил о готовности направить миллиард долларов на помощь палестинцам и использовать для этого замороженные в США активы.
