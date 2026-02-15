https://ria.ru/20260215/tolchki-2074552917.html
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения
Три землетрясения произошли у побережья Курильских островов, сообщили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 15.02.2026
У Курильских островов произошли три подземных толчка магнитудой от 4,2 до 6,2