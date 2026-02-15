Рейтинг@Mail.ru
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения
19:34 15.02.2026 (обновлено: 20:47 15.02.2026)
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения - РИА Новости, 15.02.2026
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения
Три землетрясения произошли у побережья Курильских островов, сообщили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 15.02.2026
2026
У побережья Курильских островов произошли три землетрясения

У Курильских островов произошли три подземных толчка магнитудой от 4,2 до 6,2

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Три землетрясения произошли у побережья Курильских островов, сообщили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
"Время (UTC): 2026-02-15 15.58.42 (18:58 мск. — Прим. ред.). Магнитуда: 6,2", — говорится в публикации.

Позднее на сайте появилась информация о еще двух землетрясениях магнитудами 4,4 и 4,2.
Толчки зафиксировали на глубине от 35 до 49 километров.
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
14 февраля, 06:07
 
Курильские островаРоссийская академия наук
 
 
