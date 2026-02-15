Посол Толченов: сроки визита Путина в Индонезию согласуют по дипканалам

Россия и Индонезия в 2026 году отмечают 76 лет со дня установления дипломатических отношений, которые сегодня развиваются в формате стратегического партнерства. Индонезия стала участником БРИКС, а президент России Владимир Путин приглашен посетить страну в ближайшие два года. В интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал о ключевых направлениях сотрудничества Москвы и Джакарты. Глава российской дипмиссии затронул вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, сферах экономики, образования, безопасности и космоса. Посол также прокомментировал ситуации, касающиеся российских граждан в Индонезии, включая остров Бали, в том числе новые нормы законодательства и меры предосторожности для туристов. По словам посла, в Индонезии высоко ценят независимую позицию России и поддерживают ее внешнеполитический курс. Беседовала Ульяна Мирошкина.

– Как вы отмечаете День дипломата? Есть ли какие-то особые мероприятия с участием сотрудников посольства, приуроченные к этой дате? Существуют ли особые традиции?

– Как и во многих других наших посольствах, у нас сложилась практика проведения приемов, в которых, естественно, участвуют все сотрудники посольства. По традиции здесь, в Индонезии , это совместное мероприятие с постоянным представительством РФ при АСЕАН. Мы также приглашаем наших коллег из местного МИД, с которыми поддерживаем рабочие контакты. Кроме того, по уже сложившейся доброй традиции мы приглашаем наших, так сказать, русскоязычных коллег, представленных в стране, – представителей посольств государств СНГ. Также традиционно принимают участие посол Монголии, который прекрасно владеет русским языком, и посол Сербии.

В День дипломата, как и на любом другом приеме, мы стараемся представить традиционную российскую кухню, которая пользуется популярностью у местных гостей. Прежде всего это выпечка – знаменитые пироги и пирожки с разнообразной начинкой, блины, которые мы подаем в том числе с красной икрой, периодически доставляемой сюда благодаря российским делегациям. Большой интерес вызывают и традиционные супы: многие гости с восторгом отзываются о борще, солянке и других блюдах. Позитивные отклики также получают такие блюда, как шашлык и пельмени.

Еще одной из наших устойчивых традиций, пожалуй, является организация фотовыставок, посвященных истории российско-индонезийских связей. Так сложилось, что именно здесь, в Индонезии, в течение одной недели отмечаются и 10 февраля (День дипломатического работника – ред.), и день установления двусторонних отношений, который приходится на 3 февраля. В этом году дата не является юбилейной, однако это все равно знаменательное событие. Мы стараемся объединять эти поводы, поскольку День дипломата и история двусторонних отношений тематически тесно связаны. Используя эти поводы, мы организуем мероприятия познавательного характера – фотовыставки, а иногда, при наличии возможностей, показываем видеоматериалы.

С другой стороны, имея такие информационные поводы, мы традиционно продвигаем публикации в местных СМИ. В этом году, извините за выражение, мы даже несколько "поднапрягли" коллег: планируется не одна, а сразу несколько статей. В частности, готовится статья, представляющая взгляд на дипломатическую службу и работу за рубежом со стороны женщин-дипломатов; в настоящее время завершается ее подготовка. Также запланирован материал от молодых представителей нашего дипломатического коллектива – тех, кто только начинает профессиональный путь. Думаю, это будет интересно местной аудитории, тем более что в Индонезии подобного праздника не существует. И иногда, может быть, полушутя, а может быть, и полусерьезно, индонезийские коллеги говорят, что они нам завидуют, и что им тоже хотелось бы иметь такой праздник.

– Существует ли здесь представление о российской дипломатии как об отдельном явлении? Как к ней относятся? Как воспринимают подход России к происходящему в мире?

– Считаю, что к российской дипломатии здесь относятся весьма позитивно. Это касается и ее концептуального наполнения, поскольку именно оно является одной из основ той дружбы и двустороннего партнерства с Джакартой , которые сегодня обрели стратегический характер. Многим импонирует тот факт, что существует страна, которая на протяжении веков – еще со времен Российской империи – открыто проводит самостоятельную внешнюю политику, не подстраиваясь под кого бы то ни было.

Более того, Россия никогда не вела в Юго-Восточной Азии , равно как и в других частях мира, захватнической или колонизаторской политики. Мы приходили сюда как добрые друзья, исследователи и торговые партнеры. Начиная с 1960-х годов прошлого века Россия активно – не только в Азии , но также в Африке и Латинской Америке – поддерживает и оказывает помощь тем, кто борется с колониализмом и выступает против своих метрополий. Это особенно высоко ценят в Индонезии, где до сих пор помнят и военную, и экономическую поддержку, оказанную нашей страной в период становления независимого государства.

Совсем недавно, в прошлом году, по российской инициативе в ООН было принято решение о том, что в декабре будет отмечаться День борьбы с колониализмом. Соответствующая резолюция закрепляет необходимость не только отмечать эту дату, но и противодействовать практикам неоколониализма, которые сегодня проявляются как в экономическом, так и в информационном давлении на развивающиеся страны.

Создание БРИКС – как одной из краеугольных российских инициатив – означает появление группы государств-единомышленников, проводящих независимую и самостоятельную политику. Именно поэтому к такому объединению присоединилась Индонезия, относящаяся к числу стран, которые не подстраиваются ни под кого. То, что здесь называют bebas aktif – активная и независимая внешняя политика, отражает те концептуальные основы, которые нас объединяют. В этой связи здесь очень позитивно оценивают роль России как опоры для стран, выступающих с самостоятельных и независимых позиций.

Что касается дипломатической службы, то неизменно подчеркиваю в разговорах с партнерами, что российская дипломатия опирается на традиции, заложенные много лет назад. Это высокий уровень профессионализма и глубокое знание иностранных языков. Будучи послом в Индонезии, не могу похвастаться знанием местного языка, поскольку в институте изучал другие азиатские языки, однако практически все мои коллеги, как молодые, так и более опытные, владеют индонезийским. Это является сильной стороной российской дипломатии – как в большинстве стран мира, так и здесь, в Юго-Восточной Азии. Профессионализм, глубокое знание предмета, умение вести переговоры и отстаивать свою позицию – все это высоко ценится индонезийской стороной, и, возможно, некоторые элементы нашего опыта они заимствуют для себя.

– Как корреспондент в Джакарте, я периодически слышу от местных жителей, что наш президент Владимир Владимирович Путин обладает здесь, образно говоря, почти "космической" популярностью. Даже на бытовом уровне его имя известно практически всем. Подтверждается ли это на вашей практике?

– Да, это подтверждается. Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев. Что касается более возрастных политиков, то здесь это проявляется, возможно, не столько на словах, сколько на деле. В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Владимировичем Путиным – за последние полтора года такие контакты состоялись уже трижды. Подходы российского лидера к вопросам внешней политики здесь встречают позитивную реакцию и поддержку.

Конечно, это отражает отношение к России в целом, но нельзя не отметить и тот факт, что здесь считают российского президента весьма харизматичным лидером. В свою очередь, мы стараемся использовать это в информационном плане.

– Хотела бы задать вопрос о новой столице Индонезии – Нусантаре. Ранее звучала информация о том, что иностранным государствам, в том числе России, предлагается земля под строительство посольств на безвозмездной основе. Продвинулся ли этот вопрос?

– Предложения о предоставлении земли по-прежнему остаются в силе, однако на данный момент статус и перспективы Нусантары до конца не ясны. Во второй половине прошлого года появлялись сообщения о том, что президент и правительство приняли решение продолжать финансирование проекта и к 2028-2029 годам перевести туда часть государственных ведомств, в частности упоминался парламент. Ведется строительство служебных комплексов, предназначенных для размещения этих органов.

Вместе с тем остается открытым вопрос о будущем статусе Нусантары – станет ли она номинальной, "политической" столицей, как иногда пишут в прессе, или же основные органы власти продолжат работать в Джакарте. Насколько можно судить, даже у индонезийской стороны пока нет окончательного понимания этого вопроса. В таких условиях, вероятно, было бы преждевременно "бежать и столбить" и земельные участки.

Тем более что здесь действуют определенные нормативные положения – полагаю, они распространяются как на бизнес, так и на посольства. Если земельный участок был закреплен за кем-то, но при этом не осваивается и не используется, а в нашем случае – если на нем не ведется строительство посольства, то он может быть изъят как неиспользуемый. "Включаться" в подобный проект при отсутствии ясных перспектив, вероятно, было бы преждевременно.

К тому же, полагаю, мои коллеги меня поддержат: мы чувствуем себя уверенно и комфортно в нынешнем здании посольства России в Джакарте, которое находится в нашей собственности.

– Индонезия объявила о намерении построить космодром на острове Биак. Является ли Россия одной из стран, с которыми обсуждается потенциальное сотрудничество по этому направлению?

– Наши страны действительно являются давними партнерами в области мирного освоения космоса. На протяжении последних нескольких десятилетий прорабатывались различные варианты сотрудничества, например, по запуску на околоземную орбиту спутниковых аппаратов. Насколько нам известно, у индонезийской стороны имеются планы создания на острове Биак наземной инфраструктуры для запусков космических аппаратов, но они еще не формализованы в виде конкретного правительственного постановления.

В случае заинтересованности партнеров в использовании российского опыта и технологий в реализации такого проекта, были бы готовы участвовать в реализации такого проекта на взаимовыгодной основе. Рассчитываем на то, что заинтересованным организациям удастся выйти на взаимоприемлемые развязки в части углубления кооперации на космическом направлении.

– В январе Индонезия утвердила новую редакцию законов, в которой подтвердила запрет на совместное проживание вне брака, а также на символику коммунизма. Касается ли это туристов? Какие еще меры предосторожности стоит соблюдать российским туристам в Индонезии?

– Посольство на постоянной основе отслеживает вносимые в индонезийское законодательство изменения, включая те нормы, которые могут коснуться постоянно проживающих или временно пребывающих здесь граждан России. С учетом того, что закон, запрещающий совместное проживание вне брака, был принят совсем недавно, правоприменительная практика по нему еще не сформирована. Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется.

Что касается мер предосторожности, которые следует соблюдать российским туристам, то, прежде всего, речь должна идти о строгом следовании местным законам и обычаям. Необходимо внимательно следить за сохранностью своих документов, не допускать нарушений миграционного законодательства, в том числе исключить пребывание на территории Индонезии с просроченной визой и/или паспортом. Кроме того, настоятельно рекомендуем иметь медицинскую страховку на весь период пребывания в стране и с повышенной осторожностью управлять арендованными транспортными средствами.

– Как Индонезия проявила себя в БРИКС за последний год? В каких инициативах она готовится участвовать в предстоящем году?

– Прошедший год был первым годом участия Индонезии в деятельности БРИКС в качестве полноформатного члена. На мой взгляд, можно с уверенностью констатировать, что Джакарта проявляет заинтересованный и конструктивный подход к деятельности объединения, приступила к сотрудничеству по всем направлениям и вносит, в общем, ценный и эффективный вклад в его работу.

Представители Республики Индонезия приняли участие в большинстве встреч, организованных бразильским председательством БРИКС, а президент Прабово Субианто – в двух саммитах: в июле в Рио-де-Жанейро и в сентябре в онлайн-формате. Индонезийский лидер уделил, в частности, особое внимание обстановке в секторе Газа и палестинскому вопросу в целом.

Джакарта солидарна с партнерами по БРИКС по большинству рассматриваемых вопросов, особое внимание уделяет реформе ВТО и укреплению многосторонней торговой системы, устойчивому развитию, борьбе с изменением климата, энергопереходу, критериям использования искусственного интеллекта. На мероприятиях объединения заметна индонезийская молодежь, парламентарии присоединились к работе парламентского форума БРИКС. Интересна, например, активная работа Джакарты в формате мусульманских лидеров объединения, где индонезийский представитель предложил создать исламский центр БРИКС, запустить программу обмена молодыми теологами, инициативу по развитию халяльного сельского хозяйства и фестиваль "Духовный шелковый путь".

В дальнейшем ожидаем активного участия Джакарты в инициативах по сотрудничеству в области геологии и недропользования, метеорологии и гидрометеорологии, рабочих групп по антитеррору, безопасности в сфере ИКТ, противодействию коррупции, незаконному обороту наркотиков, учреждению трансграничной платежной инициативы, расчетно-клиринговой и депозитарной инфраструктуры, перестраховочной мощности, новой инвестиционной платформы и зерновой биржи БРИКС, а также в формате высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На повестке дня остается и подключение к Новому банку развития

В конце 2025 года президент Индонезии Прабово Субианто посетил с визитом Москву. В ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным с индонезийской стороны прозвучало предложение посетить Джакарту с ответным визитом. Насколько я понимаю, российский лидер отреагировал положительно. Началась ли подготовка визита? На какие даты он может быть запланирован?

– Как было упомянуто во время встречи 10 декабря 2025 года, президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение индонезийского коллеги Прабово Субианто совершить ответный визит в 2026 или 2027 году. Конкретные сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам с учетом рабочего графика обоих лидеров. Исходим из того, что такая встреча в верхах потребует серьезной подготовки, прежде всего, в плане практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в июне прошлого года в Санкт-Петербурге и в декабре Москве.

Осенью 2025 года в Малайзии состоялся саммит стран АСЕАН, на котором в организацию приняли новое государство – Восточный Тимор. Насколько я понимаю, Россия имеет посольства во всех странах АСЕАН. Планируется ли открытие посольства в Дили?

– На данный момент представлять интересы нашей страны в Восточном Тиморе поручено послу России в Индонезии, то есть мне, по совместительству. Восточнотиморские партнеры действительно поднимают вопрос об открытии нашей дипломатической миссии в ДРВТ, принимая во внимание тот факт, что Россия традиционно имеет посольства во всех странах АСЕАН. Официально такое предложение поступило от министра иностранных дел Бендито Фрейташа еще во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, состоявшейся в июле 2024 года в Лаосе . С учетом поступательного развития кооперации с самым молодым государством Юго-Восточной Азии и недавнего полноформатного присоединения Дили к АСЕАН, которое было формализовано в октябре 2025 года, дальнейшее обсуждение всех модальностей возможного открытия нашего диппредставительства в Восточном Тиморе внесено в повестку дня двустороннего сотрудничества. Однако нужно понимать, что данный вопрос нуждается в длительной проработке, а пока силами посольства России в Джакарте продолжим совершенствовать договорно-правовую базу российско-восточнотиморских отношений. В прошлом году, к примеру, главы центризбиркомов Элла Памфилова и Жозе Белу Перейра подписали профильный меморандум. Просматриваются перспективы практического взаимодействия на торгово-экономическом, энергетическом и образовательном треках.

В каком статусе сейчас работает наше консульство на Бали? Сколько российских граждан проживают на острове? С какими вопросами и жалобами они чаще всего обращаются?

– Генеральное консульство России в Денпасаре активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан. Вместе с тем, по ряду объективных причин, в первую очередь технического характера, оно пока не может совершать консульские действия – по данному вопросу по-прежнему следует обращаться в консульский отдел Посольства России в Джакарте, который оказывает весь спектр консульских услуг, определенный действующим российским законодательством.

Весьма востребовано оформление нотариальных документов. Принимается большое количество заявлений на выдачу нового загранпаспорта, прежде всего биометрического, и составление записей актов гражданского состояния. Максимально оперативно реагируем на запросы о помощи в чрезвычайных ситуациях, включая выдачу свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию в случае утери загранпаспорта. Обрабатываем значительное количество обращений иностранных граждан, связанных с выдачей им виз для въезда в Россию.

В прошлом году в целях консульского обслуживания наших соотечественников был организован выезд сотрудников консотдела посольства в Денпасар, где они вместе с коллегами из генконсульства на месте принимали документы и выдавали уже готовые паспорта. Благодаря этому росграждане могли решить часть вопросов без посещения Джакарты. В зависимости от того, насколько удастся продвинуться в решении вопроса со служебными помещениями генконсульства и их подготовки к размещению необходимого оборудования, может быть рассмотрена возможность об организации еще одного такого выезда.

– Что касается случаев мошенничества на Бали – чего стоит опасаться российским туристам? Бывают ли случаи, когда их обманывают? Какие схемы мошенничества наиболее распространены?

– Разумеется, там, где много туристов, встречаются и криминальные истории. Однако, откровенно говоря, в отношении именно туристов на Бали каких-то системных проблем я не припоминаю. К сожалению, существует другая тема, которая действительно вызывает обеспокоенность: это касается бизнеса, который некоторые наши граждане ведут на Бали, в частности проектов в сфере строительства недвижимости. По этим вопросам в посольство поступают обращения, проблемы есть, и они носят разный характер.

Имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют, например, в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены. Конкретные фамилии называть не хотелось бы, поскольку судебных решений на этот счет пока не вынесено, но, насколько нам известно, местные правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения дел на основании обращений наших граждан, считающих себя потерпевшими.

Существует и другая категория проблем, связанная с девелоперскими проектами. По ряду из них выясняется, что отсутствуют необходимые разрешения, а вопросы землеотвода были слабо проработаны. Нередко оказывается, что часть объектов расположена на землях, предназначенных для застройки, тогда как другая – на сельскохозяйственных угодьях, использование которых под строительство в Индонезии запрещено. В последнее время президент Индонезии дает четкие указания о недопустимости подобных практик, и власти Бали занимают по этому вопросу жесткую позицию. В результате такие проекты "подвисают". В каждом таком случае необходимо разбираться отдельно, чтобы понять, кто прав, а кто виноват. Это создает проблемы как для девелоперов, так и для владельцев недвижимости. Как правило, речь идет о многоквартирных жилых комплексах, где число собственников достаточно велико: каждый приобретает отдельную квартиру и далее либо использует ее самостоятельно, либо сдает в аренду. В итоге у значительного числа людей, которые считали себя собственниками, статус их имущества оказывается под вопросом. Является ли это следствием недоработок, сознательного мошенничества или иных обстоятельств, устанавливают правоохранительные и судебные органы. Тем не менее подобные истории, к сожалению, имеют место на Бали и в настоящее время становятся предметом общественного и медийного внимания. Со своей стороны, мы, во взаимодействии с местными и российскими правоохранительными органами, в случаях, когда речь идет о вопиющих фактах мошенничества российских граждан, предпринимаем возможные шаги строго в рамках существующих официальных процедур и каналов обмена информацией.

– Обращались ли в посольство в последнее время с какими-то экзотическими просьбами наши соотечественники?

– Соотечественники, наверное, нет. В отношении наших соотечественников иногда экзотические претензии поступают. Буквально на днях была история с одной российской гражданкой, которая пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей, которые занесены в Красную книгу. Это, естественно, нарушение законодательства, причем достаточно серьезное. Сейчас мы помогаем урегулировать эту ситуацию.

– А что ей грозит за это?

– Там статья достаточно серьезная, по-моему, предполагается до пяти лет тюремного заключения.

– В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. Какие возможности это открывает для России? Какие товары из Индонезии потенциально могут стать для нас доступнее?

– Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей. В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершение данного процесса и скорейшее вступление соглашения в силу. Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России.

Убеждены, что это придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, и металлургической продукции, нефтепродуктов, угля и антрацитов, удобрений, строительной техники, оборудования, а также импорта индонезийской продукции в сфере электроники, текстиля, обуви и продукции агропрома.

– Недавно было подписано соглашение о взаимном признании дипломов между Россией и Индонезией. Расскажите, пожалуйста, какие преимущества оно даст гражданам двух стран?

– Подписание в декабре 2025 года соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индонезии о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней позволило привести к единому знаменателю образовательные системы наших стран. Определена сопоставимость российских и индонезийских документов о всех уровнях образования, что, безусловно, будет способствовать повышению студенческой и трудовой мобильности.

Хотел бы отметить, что выпускники индонезийских школ и вузов проявляют высокую заинтересованность в продолжении обучения в России. Об этом свидетельствует статистика. На 300 бюджетных стипендий, выделенных правительством Российской Федерации на 2026/2027 учебный год для граждан Индонезии, подано около четырех тысяч заявок.

– Как глава дипломатической миссии России в Индонезии, как вы оцениваете отношение к России в этой стране и в регионе в целом? Изменилось ли оно за последнее время?

– Третьего февраля мы отметили 76 лет с момента установления российско-индонезийских дипломатических отношений. Конечно, связи между нашими народами имеют гораздо более долгую историю, берут начало с прибытия сюда российских путешественников и мореплавателей. Мы уделяем большое внимание не только поддержанию официальных контактов по линии государственных структур и бизнеса, но стремимся оказывать возможное содействие укреплению взаимопонимания между россиянами и индонезийцами, поддерживая молодежные, туристические, академические и культурные обмены.

Следует отметить, что к России, ее руководству, народу и культуре здесь относятся неизменно тепло и с большим уважением. Посольство Российской Федерации, представительства отечественных министерств и ведомств, СМИ это чувствуют, и мы стараемся отвечать нашим индонезийским друзьям и стратегическим партнерам взаимностью.

Самое важное, на мой взгляд, что Россию и Индонезию объединяет общность взглядов на построение глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества, близость подходов к традиционным духовно-нравственным ценностям, схожесть позиций и оценок в важности борьбы с проявлениями неоколониализма во всех его формах, от экономических до электоральных.

– Какие мероприятия запланированы по двусторонней линии на 2026 год? Следует ли ожидать роста оборонного сотрудничества?

– В 2026 году ожидаем дальнейшего динамичного развития российско-индонезийских контактов на различных уровнях и по целому ряду направлений сотрудничества, делегационного обмена по парламентской и межведомственной линиям.

Большим событием станет участие Индонезии в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2026", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Будем также рады видеть представительную индонезийскую делегацию в Казани на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForu", где партнеры могли бы принять участия не только в дискуссиях о халяльной экономике и исламском банкинге, но и принять участие в конкурсах мусульманской моды, шеф-поваров халяльной кухни и многих других мероприятиях.

Полушутя партнеры обратили внимание на то, что в рамках программы Казанского форума ежегодно проводятся конные скачки – все-таки это Татарстан, со своей историей и традициями. А у президента Прабово Субианто, как известно, имеется собственная конюшня. Не исключено, что он мог бы представить своих скакунов – разумеется, если позволит формат мероприятия. Также обещают привлечь артистов для участия в гала-концерте по образцу того, который проходил здесь в апреле. Разумеется, направлены приглашения и на многие другие крупные многосторонние форумы, которые пройдут в нашей стране: ПМЭФ, Петербургский международный юридический форум, Международный транспортно-логистический и другие.