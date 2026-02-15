Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области

В воскресенье глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "Восток" успешно наступает в восточной части Запорожской области. Киев перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.