Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.02.2026 (обновлено: 12:59 15.02.2026)
Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область
Бойцы "Востока" освободили Цветковое в Запорожской области

ВС РФ освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«

"Военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Цветковое", — заявили в ведомстве.

© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Цветковое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Цветковое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Цветковое в Запорожской области
В министерство пояснили, что взятие села создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.
Также бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области и Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожской.
За сутки противник потерял в боях с группировкой более 320 военных, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад.

В воскресенье глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "Восток" успешно наступает в восточной части Запорожской области. Киев перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
