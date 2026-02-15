https://ria.ru/20260215/sk-2074553326.html
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму - РИА Новости, 15.02.2026
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
Следователи проверяют картинг в Петербурге, где девочка получила травму, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:35:00+03:00
2026-02-15T19:35:00+03:00
2026-02-15T19:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_ecef36174dbdc21674b8d06cf690ba5c.jpg
https://ria.ru/20260215/delo-2074548385.html
санкт-петербург
приморский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9094e48509969f3bbc938d4843c3dfc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
Следователи проверяют картинг в Петербурге, где девочка получила травму