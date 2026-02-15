Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
19:35 15.02.2026
СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
приморский район
россия
происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Следователи проверяют картинг в Петербурге, где девочка получила травму, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Предварительно установлено, что в субботу в одном из торговых центров в Приморском районе после инцидента на картинге с травмами была госпитализирована девочка. Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования девочки 2015 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы.
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале
ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
