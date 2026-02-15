https://ria.ru/20260215/shipulin-2074526890.html
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
Чемпион мира Антон Шипулин заявил, что не намерен возвращать золотую медаль Олимпийских игр в Сочи, несмотря на требования со стороны Международного союза... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T16:10:00+03:00
биатлон
спорт
антон шипулин
алексей волков (биатлонист)
виктор майгуров
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль Олимпиады в Сочи