Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
16:10 15.02.2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады

Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Чемпион мира Антон Шипулин заявил, что не намерен возвращать золотую медаль Олимпийских игр в Сочи, несмотря на требования со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
На Играх-2014 Шипулин вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко стал победителем в эстафете 4x7,5 км. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире "Матч ТВ" заявил, что IBU выступает с требованием вернуть золотые медали за эту дисциплину из-за перераспределения наград после дисквалификации Устюгова.
«
"Нет, - ответил Шипулин на вопрос, вернул ли он золотую медаль, в эфире "Матч ТВ". - Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь".
