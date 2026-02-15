Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил рост популярности России у туристов из арабских стран - РИА Новости, 15.02.2026
Туризм
 
09:28 15.02.2026
Эксперт объяснил рост популярности России у туристов из арабских стран
Эксперт объяснил рост популярности России у туристов из арабских стран

РИА Новости: арабские туристы выбирают Россию вместо Европы из-за безопасности

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия становится все популярнее у туристов из стран Персидского залива не только из-за их интереса к культуре и природе, но и высокого уровня безопасности и чистоты на улицах больших городов, что выгодно отличает РФ от многих мегаполисов Европы, рассказал РИА Новости глава туристического агентства Russ Way Джонни Елиас.
"Последний год-полтора больше всего туристов из Саудовской Аравии, поскольку это самая крупная страна из Персидского залива по численности населения. Немаловажную роль здесь также сыграло открытие прямого авиасообщения из Джедды и Эр-Рияда в 2025 году. В целом все туристы говорят о том, что делают выбор в пользу России из-за высокого уровня безопасности и чистоты на улицах крупных городов", - сказал он.
Город Эль-Балад - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ
19 октября 2025, 10:20
По словам собеседника агентства, гости из стран Персидского залива сравнивают поездки в Россию с Великобританией или Францией, отмечая, что в российских городах они могут не опасаться за свою безопасность.
При этом, как отметил Елиас, туристы чаще предпочитают Москву и Санкт-Петербург, однако новым направлением с недавнего времени стал Сочи, особенно в летний сезон. Тем не менее зимний период пока остается более привлекательным для ближневосточных гостей, добавил он.
"Пик турпотока приходится на зимний сезон - декабрь, январь, февраль. Арабские туристы приезжают ради зимних развлечений, им очень нравится снег. Например, они просят организовать катание на собачьих и оленьих упряжках, для них это возможность познакомиться с частью русской культуры", - добавил глава Russ Way.
Елиас подчеркнул, что заметное место в турпрограмме занимает посещение столичных ресторанов и музеев.
Как ранее сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, въездной турпоток в Россию этой зимой демонстрирует рост в пределах 5-10% в большей степени за счет гостей из Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. По его словам, туристы из арабских стран останутся главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время.
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию
7 августа 2025, 10:14
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию
7 августа 2025, 10:14
 
ТуризмРоссияПерсидский заливСаудовская АравияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
