Эксперт объяснил рост популярности России у туристов из арабских стран

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия становится все популярнее у туристов из стран Персидского залива не только из-за их интереса к культуре и природе, но и высокого уровня безопасности и чистоты на улицах больших городов, что выгодно отличает РФ от многих мегаполисов Европы, рассказал РИА Новости глава туристического агентства Russ Way Джонни Елиас.