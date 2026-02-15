Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 15.02.2026 (обновлено: 18:35 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074489549.html
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека
Пожар произошел в воскресенье ночью в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:15:00+03:00
2026-02-15T18:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074544655_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_caeea92cd199eda50b0734b2a402e15b.jpg
https://ria.ru/20260214/pozhar-2074441310.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074544655_37:0:997:720_1920x0_80_0_0_4b2df7f608b4e9ba352dfd8a25e94c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе Петербурга

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramПожар в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга
Пожар в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Пожар в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре на Центральной улице, 4 в поселке Песочный поступило в воскресенье в 3.50 мск. Горел одноэтажный частный дом площадью 12 на 15 метров.
"В 07.06 пожар ликвидирован. При разборе завалов на пожаре были обнаружены три погибших человека", – говорится в сообщении.
Пожар тушили пять единиц техники и 22 специалиста.
Последствия пожара на месте взрыва газового баллона в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде
14 февраля, 22:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала