В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека
Пожар произошел в воскресенье ночью в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:15:00+03:00
2026-02-15T11:15:00+03:00
2026-02-15T18:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе Петербурга