В Петербурге при пожаре в частном доме погибли три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека, сообщило городское управление МЧС РФ.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре на Центральной улице, 4 в поселке Песочный поступило в воскресенье в 3.50 мск. Горел одноэтажный частный дом площадью 12 на 15 метров.