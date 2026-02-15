Восемь поездов из Крыма задерживаются из-за приостановки движения на мосту

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с субботы на воскресенье, составы, следующие на полуостров, прибыли на станции назначения, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Крымский мост перекрыли для движения в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 мск. Движение возобновили в воскресенье, публикация об этом вышла в 6.26 мск.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" направлением в Крым , которые ранее опаздывали в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются поезда "Таврия" из Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

По данным компании, по состоянию на 16.00 мск из Крыма задерживались восемь поездов с отправлением в субботу: №028 Симферополь Москва на десять часов, №316 Симферополь - Адлер на 6,5 часов, №008 Севастополь Санкт-Петербург на 5,5 часов, №068 Симферополь - Москва на пять часов, №328 Симферополь - Кисловодск на четыре часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург на 3,5 часа, №196 Симферополь - Москва на 3,5 часа, №092 Севастополь - Москва на два часа.

Также перевозчик спрогнозировал задержку отправления поезда №316 Адлер - Симферополь, который отправился в 18.16 мск с опозданием на четыре часа.