Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД.

Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск.

« "В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", - говорится в сообщении

Отставание от графика на данный момент (7.30 мск ) составляет от 30 минут до 7 часов.