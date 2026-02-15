Рейтинг@Mail.ru
Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов - РИА Новости, 15.02.2026
08:21 15.02.2026
Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов
Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов - РИА Новости, 15.02.2026
Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов
Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по... РИА Новости, 15.02.2026
Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов

Задержки из-за перекрытия Крымского моста коснулись 15 поездов

Железнодорожный семафор
Железнодорожный семафор
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Железнодорожный семафор. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД.
Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск.
"В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отставание от графика на данный момент (7.30 мск ) составляет от 30 минут до 7 часов.
В пути задерживаются : №78 Санкт-Петербург - Симферополь №8 Санкт-Петербург - Севастополь, №328 Кисловодск - Симферополь, №92 Москва - Севастополь, №316 Адлер - Симферополь, №196 Москва - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, №27 Симферополь - Москва, №315 Симферополь - Адлер, №7 Севастополь - Санкт-Петербург, №67 Симферополь - Москва, №327 Симферополь - Кисловодск, №77 Симферополь - Санкт-Петербург, №195 Симферополь - Москва, №91 Севастополь - Москва.
В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, отметили в компании.
