https://ria.ru/20260215/petrosyan-2074537902.html
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T17:32:00+03:00
2026-02-15T17:32:00+03:00
2026-02-15T17:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056921618_0:94:3051:1810_1920x0_80_0_0_d5582ef308a7a5aca6dd7404e900bfcf.jpg
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074527355.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056921618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_186f8cb0483240e88845ed6b190e9112.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
Фигуристка Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Играх