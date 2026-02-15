Рейтинг@Mail.ru
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Фигурное катание
 
17:32 15.02.2026
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде

Фигуристка Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Играх

Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
Жеребьевка стартовых номеров прошла в воскресенье.
Петросян прибыла в Милан 15 февраля. Короткие программы фигуристки представят 17 февраля, а произвольные - двумя днями позднее. Ранее россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.
Аделия Петросян
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
