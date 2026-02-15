Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил

Петр Гуменник не получил заслуженную бронзу в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Милане, хотя и делал все правильно. Зато теперь его опыт может помочь Аделии Петросян попасть на пьедестал! РИА Новости рассказывает, что важно знать трехкратной чемпионке России и, возможно, нашей единственной надежде на медаль Олимпиады-2026.

Запыленное судейство

Когда наши фигуристы отправились на Олимпиаду, мы примерно представляли потолок из возможностей. Знали, что Гуменник способен на пять четверных в произвольной программе. Что Петросян де-юре сильнейшая одиночница планеты последнего олимпийского цикла. Но неизвестных переменных было куда больше, и все их нужно было проговаривать как условия задачи с тревожной интонацией: а вдруг в последний момент придерутся и не пустят? А что если будут освистывать? Если нагло засудят? Если Петр и Аделия не справятся с волнением, давлением и развалятся?

Соревнования мужчин дали ответы сразу на все вопросы. Во-первых, Петра допустили, и нет никаких оснований переживать в этом смысле за Аделию. Общаться с журналистами можно, даже кандалы в комплекте с аккредитацией с пометкой AIN не надевают.

Вопросы к судейству по итогам произвольной программы действительно есть — они все из категории вечных. Пылью уже покрылись попытки заставить судей ставить оценки за прокат, а не по титулам/весу федерации/ожиданиям и другим эфемерным понятиям.

Гуменник проиграл бронзовому призеру чуть меньше четырех баллов. При этом он единственный исполнил пять четверных прыжков — больше или столько же не сделал никто. Показал постановку с драматургией, цельный образ, который не нарушали технические ошибки. Но за компоненты получил примерно те же недовосьмерки, что и в короткой — там он под первым номером катал недоношенную программу, которая из-за проблем с музыкой родилась пару дней назад. Это ли не издевательство.

Правда, если бы не было этой безумной необоснованной разницы, организаторам пришлось бы вешать медаль на шею атлету из России. Возможно, они к такому повороту были не готовы.

Доставил "неприятные ощущения" фигуристу с Украины

Суммируя все сказанное, можно зафиксировать как факт — страх наглого засуживания все-таки оправдался. Пока с этим ничего нельзя поделать — только стремиться быть на голову, две, три выше и сильнее всех остальных. Этот рецепт давно известен тренерам Петросян, так что тут ничего нового они не узнали.

А вот зрительская поддержка у Гуменника была колоссальная, он признался даже, что не ожидал такого приема. Болельщики на трибунах кричали, хлопали, подготовили плакаты и баннеры, а потом в большом количестве пришли в комментарии в социальные сети Международного союза конькобежцев — хотя видео с прокатом Петра там не опубликованы, люди оставляют тысячи сообщений содержания "требуем справедливости для Гуменника" под всеми последними постами.

« "Да, правда, меня это очень сильно удивило — что как будто полные трибуны моих болельщиков, все меня поддерживали. Такой шум стоял, такая поддержка — она мне очень помогла. Что зрители так тепло меня приняли, поддержка позволила мне почувствовать себя как в домашней атмосфере и избежать какого-то дополнительного давления", — сказал Гуменник Sport24.

Еще одно опасение, которое не подтвердилось, к счастью — враждебность окружающих. За исключением украинского фигуриста Кирилла Марсака (он, судя по его высказываниям и согласно киноклассике, аж кушать не мог от напряженной атмосферы из-за присутствия Гуменника), все относятся к Петру доброжелательно. Мы даже не берем в расчет опрошенных журналистами русскоязычных фигуристов, которые могли давать нейтрально-вежливые комментарии в силу своей дипломатичности. Реальное личное взаимодействие гораздо показательнее цитат в прессе. Сам Петр говорит: боялся, что спортсменам запретили общаться с нейтральными атлетами, и ему придется чувствовать себя одиноким.

« "Спортсмены все очень приветливые. Я там боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку", — сказал Гуменник в эфире Okko.

Аделии не надо дрожать

Но самый важный вывод соревнований одиночников, который стоит взять на вооружение Петросян — не надо дрожать. Гуменник (как и его тренер Вероника Дайнеко) с самого начала продемонстрировали завидную невозмутимость. Есть популярный мем с мультяшной собакой, которая сидит за столом посреди полыхающей в пожаре комнаты с чашкой кофе и улыбается: мол, я в порядке. Эта собака — чисто Гуменник, а пожары — обстоятельства, в которых ему было предложено выступать на Олимпиаде.

Отмена музыки, провокации, подслеповатые судьи — все по боку. Он был спокоен, шутил, играл на синтезаторе и с достоинством держался у микрофона.

Теперь даже его чрезмерная аккуратность в короткой программе кажется продуманным шагом: если выиграть с одного патрона невозможно, нельзя дать себя убить. Попадание в любую разминку ниже третьей было бы как раз таким убийством.

В то же время почти все соперники не справились со своими страхами и дрогнули. Илья Малинин стал заложником миллионных ожиданий — больно было смотреть, как прыжок за прыжком в уже почти осязаемом золотом мираже появляются трещины. Адаму Сяо Хим Фа не помогли две лучшие в сезоне программы и феноменальное владение телом и коньком — в произвольной было то, что Татьяна Тарасова называет словом амок. Даниэлю Грасслю на правах хозяина льда судьи были готовы прощать все, но он тоже наделал слишком много ошибок.

Самым крепким оказался казахстанский фигурист Михаил Шайдоров , на которого не ставил никто. Его тоже отсудили довольно строго, но это не помешало ему оставаться в кресле промежуточного лидера до самого конца, наблюдая, как конкуренты выбывают из борьбы.

Олимпиада — энергетически уникальные соревнования. Нигде больше нет такой смеси из давления, страха, предвкушения, восторга, разочарования и удовлетворения. Пример Петра Гуменника должен стать для Аделии Петросян отличным мотивирующим опытом — тут некого бояться, особенно человеку, уже прошедшему долгий сложный путь. И поскольку Петр будет в олимпийской деревне до конца Игр, у него точно будет возможность найти для подруги по команде нужные слова. Верим!