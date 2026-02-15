Рейтинг@Mail.ru
Петр Гуменник на Олимпиаде-2026: выступление, программы фигуриста, скандал с оценками
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:45 15.02.2026 (обновлено: 13:44 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/petrosyan-2074490984.html
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
Петр Гуменник на Олимпиаде-2026: выступление, программы фигуриста, скандал с оценками
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
Петр Гуменник не получил заслуженную бронзу в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Милане, хотя и делал все правильно. Зато теперь его опыт может помочь Аделии... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T11:45:00+03:00
2026-02-15T13:44:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313980_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_fc1f95b271cc15298e0760c6a4315aae.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
https://ria.ru/20260214/malinin-2074326476.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313980_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4a87762cbd64ab490804f0059c5a08b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аделия петросян, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт

Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петр Гуменник не получил заслуженную бронзу в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Милане, хотя и делал все правильно. Зато теперь его опыт может помочь Аделии Петросян попасть на пьедестал! РИА Новости рассказывает, что важно знать трехкратной чемпионке России и, возможно, нашей единственной надежде на медаль Олимпиады-2026.

Запыленное судейство

Когда наши фигуристы отправились на Олимпиаду, мы примерно представляли потолок из возможностей. Знали, что Гуменник способен на пять четверных в произвольной программе. Что Петросян де-юре сильнейшая одиночница планеты последнего олимпийского цикла. Но неизвестных переменных было куда больше, и все их нужно было проговаривать как условия задачи с тревожной интонацией: а вдруг в последний момент придерутся и не пустят? А что если будут освистывать? Если нагло засудят? Если Петр и Аделия не справятся с волнением, давлением и развалятся?
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник
Соревнования мужчин дали ответы сразу на все вопросы. Во-первых, Петра допустили, и нет никаких оснований переживать в этом смысле за Аделию. Общаться с журналистами можно, даже кандалы в комплекте с аккредитацией с пометкой AIN не надевают.
Вопросы к судейству по итогам произвольной программы действительно есть — они все из категории вечных. Пылью уже покрылись попытки заставить судей ставить оценки за прокат, а не по титулам/весу федерации/ожиданиям и другим эфемерным понятиям.
Гуменник проиграл бронзовому призеру чуть меньше четырех баллов. При этом он единственный исполнил пять четверных прыжков — больше или столько же не сделал никто. Показал постановку с драматургией, цельный образ, который не нарушали технические ошибки. Но за компоненты получил примерно те же недовосьмерки, что и в короткой — там он под первым номером катал недоношенную программу, которая из-за проблем с музыкой родилась пару дней назад. Это ли не издевательство.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Илья Малинин
Особенно на фоне соперников — об Илье Малинине, Юме Кагияме и Адаме Сяо Хим Фа хочется говорить только хорошее, но они все-таки в разной степени свои произвольные развалили. И все получили вторую оценку выше, чем Петр. Кагияма с падением и двумя степ-аутами, ставший в итоге серебряным призером, в компонентах превзошел Гуменника на пять баллов!
Правда, если бы не было этой безумной необоснованной разницы, организаторам пришлось бы вешать медаль на шею атлету из России. Возможно, они к такому повороту были не готовы.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
14 февраля, 13:57

Доставил "неприятные ощущения" фигуристу с Украины

Суммируя все сказанное, можно зафиксировать как факт — страх наглого засуживания все-таки оправдался. Пока с этим ничего нельзя поделать — только стремиться быть на голову, две, три выше и сильнее всех остальных. Этот рецепт давно известен тренерам Петросян, так что тут ничего нового они не узнали.
А вот зрительская поддержка у Гуменника была колоссальная, он признался даже, что не ожидал такого приема. Болельщики на трибунах кричали, хлопали, подготовили плакаты и баннеры, а потом в большом количестве пришли в комментарии в социальные сети Международного союза конькобежцев — хотя видео с прокатом Петра там не опубликованы, люди оставляют тысячи сообщений содержания "требуем справедливости для Гуменника" под всеми последними постами.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник и Вероника Дайнеко
Петр Гуменник и Вероника Дайнеко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник и Вероника Дайнеко
«

"Да, правда, меня это очень сильно удивило — что как будто полные трибуны моих болельщиков, все меня поддерживали. Такой шум стоял, такая поддержка — она мне очень помогла. Что зрители так тепло меня приняли, поддержка позволила мне почувствовать себя как в домашней атмосфере и избежать какого-то дополнительного давления", — сказал Гуменник Sport24.

Еще одно опасение, которое не подтвердилось, к счастью — враждебность окружающих. За исключением украинского фигуриста Кирилла Марсака (он, судя по его высказываниям и согласно киноклассике, аж кушать не мог от напряженной атмосферы из-за присутствия Гуменника), все относятся к Петру доброжелательно. Мы даже не берем в расчет опрошенных журналистами русскоязычных фигуристов, которые могли давать нейтрально-вежливые комментарии в силу своей дипломатичности. Реальное личное взаимодействие гораздо показательнее цитат в прессе. Сам Петр говорит: боялся, что спортсменам запретили общаться с нейтральными атлетами, и ему придется чувствовать себя одиноким.
«
"Спортсмены все очень приветливые. Я там боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку", — сказал Гуменник в эфире Okko.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Крах американского гения: кто виноват в срыве Ильи Малинина на Олимпиаде
14 февраля, 03:03

Аделии не надо дрожать

Но самый важный вывод соревнований одиночников, который стоит взять на вооружение Петросян — не надо дрожать. Гуменник (как и его тренер Вероника Дайнеко) с самого начала продемонстрировали завидную невозмутимость. Есть популярный мем с мультяшной собакой, которая сидит за столом посреди полыхающей в пожаре комнаты с чашкой кофе и улыбается: мол, я в порядке. Эта собака — чисто Гуменник, а пожары — обстоятельства, в которых ему было предложено выступать на Олимпиаде.
Отмена музыки, провокации, подслеповатые судьи — все по боку. Он был спокоен, шутил, играл на синтезаторе и с достоинством держался у микрофона.
Теперь даже его чрезмерная аккуратность в короткой программе кажется продуманным шагом: если выиграть с одного патрона невозможно, нельзя дать себя убить. Попадание в любую разминку ниже третьей было бы как раз таким убийством.
© РИА Новости / РИА Новости и социальные сети Ильи МалининаПетр Гуменник и Илья Малинин
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости и социальные сети Ильи Малинина
Петр Гуменник и Илья Малинин
В то же время почти все соперники не справились со своими страхами и дрогнули. Илья Малинин стал заложником миллионных ожиданий — больно было смотреть, как прыжок за прыжком в уже почти осязаемом золотом мираже появляются трещины. Адаму Сяо Хим Фа не помогли две лучшие в сезоне программы и феноменальное владение телом и коньком — в произвольной было то, что Татьяна Тарасова называет словом амок. Даниэлю Грасслю на правах хозяина льда судьи были готовы прощать все, но он тоже наделал слишком много ошибок.
Самым крепким оказался казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, на которого не ставил никто. Его тоже отсудили довольно строго, но это не помешало ему оставаться в кресле промежуточного лидера до самого конца, наблюдая, как конкуренты выбывают из борьбы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Олимпиада — энергетически уникальные соревнования. Нигде больше нет такой смеси из давления, страха, предвкушения, восторга, разочарования и удовлетворения. Пример Петра Гуменника должен стать для Аделии Петросян отличным мотивирующим опытом — тут некого бояться, особенно человеку, уже прошедшему долгий сложный путь. И поскольку Петр будет в олимпийской деревне до конца Игр, у него точно будет возможность найти для подруги по команде нужные слова. Верим!
Короткая программа в соревнованиях женщин пройдет 15 февраля.
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала