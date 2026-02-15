Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026

В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
15:40 15.02.2026
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
Спасатели достали с территории Летнего сада в Санкт-Петербурге Porsche Cayenne, который при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в... РИА Новости, 15.02.2026
2026
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Спасатели достали с территории Летнего сада в Санкт-Петербурге Porsche Cayenne, который при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в ограду сада, сообщает городское главное управление МЧС.
По данным ведомства, ранним утром в воскресенье легковой автомобиль, перелетев через Лебяжью канавку, въехал в ограду Летнего сада и опрокинулся на бок.
"Автомобиль с территории Летнего сада достали спасатели с помощью автокрана Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в воскресенье около 5.30 мск Porsche Cayenne при попытке скрыться от полиции пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и ударился в ограждение Летнего сада. За рулем иномарки оказался 18-летний водитель. Он отказался от медосвидетельствования, несмотря на внешние признаки опьянения. В аварии пострадали четыре пассажира Porsche Cayenne, включая 16-летнюю девушку, водитель не пострадал.
Затонувший в реке автомобиль в Вятскополянском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины
19 ноября 2025, 15:51
 
Происшествия
Санкт-Петербург
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
