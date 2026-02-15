https://ria.ru/20260215/peterburg-2074523159.html
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
Спасатели достали с территории Летнего сада в Санкт-Петербурге Porsche Cayenne, который при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:40:00+03:00
2026-02-15T15:40:00+03:00
2026-02-15T15:40:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074522769_0:25:1241:723_1920x0_80_0_0_edfdb4385a2e0743b980277d9cadd27f.jpg
https://ria.ru/20251119/politsiya-2056046462.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074522769_1:0:1241:930_1920x0_80_0_0_dc55b05f959133a886462ee304a3bb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге спасатели достали машину, влетевшую в ограду Летнего сада
В Петербурге спасатели достали Porshe, влетевший в ограду Летнего сада