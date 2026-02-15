В Петербурге водитель врезался в ограду Летнего сада, уходя от погони

https://ria.ru/20260215/peterburg-2074498069.html
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости.
Водитель Porsche Cayenne, в субботу отмечавший 18-летие, при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в ограду Летнего сада в историческом центре Санкт-Петербурга, после аварии госпитализированы четыре его пассажира, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ
.
Как отмечается в релизе ведомства, в воскресенье около 5.30 мск сотрудники ДПС попытались остановить Porsche Cayenne, который ехал по набережной канала Грибоедова от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы.
"При попытке скрыться от полицейских, совершая левый поворот в сторону Мошкова переулка, иномарку занесло, и автомобиль, пробив ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и ударился в ограждение Летнего сада", – рассказали в ГУМВД.
Полиция уточняет, что за рулем иномарки оказался 18-летний водитель Санкт-Петербурга
, который в субботу "встретил совершеннолетие". Он отказался от медосвидетельствования, несмотря на внешние признаки опьянения.
В аварии пострадали 4 пассажира Porsche Cayenne, включая 16-летнюю девушку, водитель не пострадал, добавили в региональном главке МВД.
По факту аварии организована проверка.