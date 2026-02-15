© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

В Петербурге водитель врезался в ограду Летнего сада, уходя от погони

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Водитель Porsche Cayenne, в субботу отмечавший 18-летие, при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в ограду Летнего сада в историческом центре Санкт-Петербурга, после аварии госпитализированы четыре его пассажира, сообщила Водитель Porsche Cayenne, в субботу отмечавший 18-летие, при попытке скрыться от полиции перелетел через канал и врезался в ограду Летнего сада в историческом центре Санкт-Петербурга, после аварии госпитализированы четыре его пассажира, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ

Как отмечается в релизе ведомства, в воскресенье около 5.30 мск сотрудники ДПС попытались остановить Porsche Cayenne, который ехал по набережной канала Грибоедова от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы.

"При попытке скрыться от полицейских, совершая левый поворот в сторону Мошкова переулка, иномарку занесло, и автомобиль, пробив ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и ударился в ограждение Летнего сада", – рассказали в ГУМВД.

Полиция уточняет, что за рулем иномарки оказался 18-летний водитель Санкт-Петербурга , который в субботу "встретил совершеннолетие". Он отказался от медосвидетельствования, несмотря на внешние признаки опьянения.

В аварии пострадали 4 пассажира Porsche Cayenne, включая 16-летнюю девушку, водитель не пострадал, добавили в региональном главке МВД.